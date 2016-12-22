Nestlé продаст свой кондитерский бизнес в США

Компания достигла соглашения с производителем шоколада Ferrero о продаже кондитерского бизнеса в США. Ferrero перейдут около 20 брендов, KitKat сделка не затронет

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Компания Nestlé согласилась продать свой кондитерский бизнес в США компании Ferrero, сума сделки составит $2,8 млрд, говорится на сайте компании. Сделку планируется закрыть в конце первого квартала этого года после получения необходимых разрешений и утверждения условий.

Кондитерский бизнес компании в США обеспечил около 3% продаж Nestlé в этой стране, ему принадлежат бренды Crunch, Raisinets, Chunky, SweeTarts и другие. Компания подчеркнула, что сделка затрагивает только ориентированные на североамериканский рынок бренды и не затрагивает популярный бренд печенья Toll House. «Nestlé по-прежнему полна решимости развивать свою кондитерскую деятельность на мировых рынках, особенно бренд KitKat», — подчеркнули в компании.

KitKat внутри США производит подразделение The Hershey Company, во всех остальных странах — Nestlé. Продажи кондитерских изделий Nestlé в США в 2016 году составили $900 млн.

В компании Ferrero отметили, что после закрытия сделки она станет третьей по величине кондитерской компанией в США. Под ее контроль перейдут более 20 брендов Nestlé, также фабрики в штате Иллинойс.

«Мы очень рады в связи с приобретением кондитерского бизнеса Nestlé в США, у этого бизнеса есть выдающийся портфель знаковых брендов с богатой историей», — заявил глава компании Джованни Ферреро.