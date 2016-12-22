У основного актива Владимира Лисина сменится президент

НЛМК Владимира Лисина в марте сменит президента компании. Олега Багрина, который руководил компанией с 2012 года, может сменить его заместитель Григорий Федоришин, сообщил РБК источник, близкий к акционерам НЛМК

Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), подконтрольного Владимиру Лисину (владеет 84%), созвал внеочередное собрание акционеров на 12 марта для переизбрания президента компании. Об этом говорится в сообщении НЛМК, поступившем в РБК. С 2012 года президентом и председателем правления НЛМК является Олег Багрин.

Как пояснил представитель компании, Багрин выполнил поставленные перед ним задачи, решение избрать нового президента плановое. «Багрин был избран президентом компании, когда по завершении периода роста у НЛМК была высокая долговая нагрузка и низкий уровень рентабельности. Команда Багрина разработала стратегию-2017, главной целью которой являлось достижение лучших в отрасли показателей эффективности процессов, снижение долга и рост рентабельности. Все цели этой стратегии были достигнуты по итогам прошедшего года», — пояснили в пресс-службе НЛМК. В 2012 году долговая нагрузка НЛМК была на уровне 1,9 (показатель отношения чистого долга к EBITDA), а в третьем квартале 2017 года этот показатель достигал 0,3. Рентабельность компании по EBITDA, в свою очередь, выросла с 13 до 15%.

Багрин останется в совете директоров компании, в состав которого он входит с 2004 года, а также в комитете по стратегическому планированию совета директоров.

​Свои кандидатуры на пост президента акционеры, владеющие не менее 2% компании, могут предлагать до 12 февраля, компания их назовет 13 февраля. Источник РБК, близкий к акционерам НЛМК, считает наиболее вероятной кандидатурой заместителя Багрина старшего вице-президента и заместителя председателя правления Григория Федоришина. Он начал работать в НЛМК в 2011 году с должности директора по стратегическому развитию, в 2013 году стал вице-президентом компании по финансам, а год назад — заместителем председателя правления. Представитель НЛМК это не комментирует.

В конце июня НЛМК планирует представить инвесторам новую стратегию, рассчитанную на срок до 2022 года.