Китайцы отказались выводить на авторынок США бренд Trumpchi

Компания Guangzhou Auto планирует начать продажи своих машин в США в 2019 году, однако от продвижения бренда Trumpchi решила отказаться

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Руководство китайского автопроизводителя Guangzhou Auto (GAC) приняло решение отказаться от вывода на рынок США бренда Trumpchi, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Юй Цзюня.

В ходе автосалона в Детройте глава GAC заявил, что компания намерена первой среди китайских автопроизводителей начать продажи своих машин в Соединенных Штатах, однако бренд Trumpchi, под которым в Китае машины продаются уже несколько лет, был признан неподходящим для завоевания американского рынка.

Производство автомобилей под брендом Trumpchi началось в Китае в 2010 году. Сам бренд, согласно официальной версии, не имеет никакого отношения к нынешнему президенту США Дональду Трампу, но является переделкой на английский манер китайского слова, которое можно перевести как «легенда». Уже в 2013 году, то есть задолго до того, как Трамп (его фамилия по-английски пишется именно так — Trump) объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, гибридный седан Trumpchi NEV E-Jet был представлен на автосалоне в Детройте.

Однако после того, как Трамп стал президентом, от массового вывода на американский рынок автомобилей под брендом Trumpchi китайская компания решила отказаться. Проведенные тесты показали, что политический раскол в американском обществе не пойдет на пользу продвижению бренда.

По словам Юй Цзюня, в GAC пока не решили, какой именно бренд будет выбран для замены Trumpchi на американском рынке.