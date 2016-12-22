Бывший гендиректор обанкротившейся Kira Plastinina перезапустил проект

Бывший гендиректор сети Kira Plastinina, в которую было вложено более 3 млрд руб., перезапускает проект, но уже без участия самой Киры Пластининой. Эксперт предрекает сложности семье новых брендов

Фото: Олег Грицаенко / РБК

О появлении коллекций одежды под тремя новыми, но выглядящими знакомыми брендами — «Kira Plastinina и Я», Kira Plastinina Mary's, The Hot Kira Plastinina — сообщается на сайте официального интернет-магазина Kira Plastinina. На странице марки в Instаgram также размещены фотографии с открытия магазина под вывеской «Kira Plastinina и Я» в Симферополе, прошедшего на прошлой неделе.

Согласно данным СПАРК «Интерфакса», каждый бренд управляется отдельными юрлицами, появившимися недавно, в июле 2017-го — ООО «Кира и я», ООО «Мэрис» и ООО «ШП Олеся». Владельцем 90% во всех ООО значится бывший гендиректор сети Kira Plastinina Ольга Уфимкина, остальные 10% в каждой компании — у их креативных директоров и дизайнеров: Ксении Брюховецкой, Марии Смык и Олеси Григорьевой.

Как рассказала РБК Мария Смык, «бренды были запущены совместно с тетей Киры — Ольгой Уфимкиной».

Ольга Уфимкина совместно с Сергеем Пластининым, отцом Киры Пластининой и главным инвестором бренда, является учредителем Благотворительного фонда Святой Равноапостольной Марии Магдалины. У Пластинина и Уфимкиной одинаковое отчество. В публичных биографиях Сергея Пластинина имя его сестры не указано.

На запросы РБК Ольга Уфимкина и Сергей Пластинин не ответили, связаться с Григорьевой на момент публикации не удалось.

Брюховецкая подтвердила РБК запуск бренда, уточнив, что в начале 2018-го она выкупила 100% в ООО «Кира и Я». Все новые бренды продаются в «студиях стиля» Kira Plastinina (развиваются франчайзи, всего около 60 магазинов), рассказала она. Коллекции в основном производятся на собственных мощностях каждого из брендов, еще часть — на производстве Kira Plastinina — ООО «Озерские мануфактуры» и у партнеров, в том числе в Китае. Развитие нового бренда магазинов также предусмотрено по франчайзинговой схеме.

Дочерняя компания

Бренд Kira Plastinina был запущен Сергеем Пластининым, сооснователем холдинга «Вимм-Билль-Данн», в 2007 году. Главным дизайнером стала его 14-летняя дочь Кира, которая описывала стиль новой марки как art-glamour-sportive-casual.«Хочу сказать, что главным бенефициаром этой компании является Кира, потому что это ее бизнес. Он создавался непосредственно ею. С моей поддержкой, конечно», — рассказывал Пластинин в интервью РБК в 2012 году.

Появление и развитие нового бренда первые годы сопровождалось масштабной маркетинговой кампанией — в первый же год его существования бренд Kira Plastinina​ стал официальным партнером проекта «Фабрика звезд-7» на «Первом канале», а на показ коллекции приезжала американская актриса и модель Пэрис Хилтон, визит которой обошелся в $2 млн. Продвигали бренд и другие мировые звезды — актрисы Линдси Лохан, Николь Ричи, певица Бритни Спирс и модель Джорджиа Мэй Джаггер.

Отец-основатель Сергей Пластинин — один из основателей холдинга «Вимм-Билль-Данн», который специализируется на молочных продуктах и соках (бренды «Чудо», «Домик в деревне», «Ессентуки»). «Вимм-Билль-Данн» был продан основателями компании PepsiCo в 2011 году — за 66% компании PepsiCo заплатила $3,8 млрд. В ходе сделки Пластинин выручил 5,2 млрд руб. за свой пакет в 3,12% акций. Кроме бренда «Кира Пластинина» бизнесмен после продажи «Вимм-Билль-Данна инвестировал в аграрный бизнес: в 2005–2006 годах Пластинин вложил около $15,5 млн в агрохолдинг «Молочный продукт». В 2015 году он продал свою долю в компании примерно за 1,5 млрд руб. Пластинин в настоящее время остается 100-процентным владельцем «Озерских мануфактур», которым принадлежат бренды «Кира Пластинина Мануфактуры» и Kira Plastinina, следует из данных Роспатента и СПАРК.

Разрушенные одежды

Пластинин заявлял о планах по развитию одежной сети на международных рынках. Но запуск в США закончился судом и запретом на использование бренда. «Шум в американской прессе привел к тому, что владельцы марки Kirra (управляется Pacific Sunwear of California) подали в суд, считая, что бренды схожи», — рассказывал Пластинин РБК. Не состоялся и планируемый выход на IPO.

На пике, в конце 2014 года, сеть насчитывала 279 магазинов Kira Plastinina в семи странах и 56 бутиков Lublu (премиум-линейка) в 16 странах. «Он [Сергей Пластинин] <...> вложил гигантские деньги в этот бизнес — за все время точно не меньше 3 млрд руб.», — рассказывал в 2016 году тогдашний гендиректор компании «Кира Пластинина стиль» Игорь Мухачев. По данным СПАРК «Интерфакса», управляющая сетью компания «Кира Пластинина Стиль» никогда за все время своего существования не была прибыльной.

Повышать эффективность проекта Пластинин приглашал Яна Хеере, в прошлом директора по международному развитию Marks & Spencer. Но работа голландца ожидаемых результатов не принесла, в 2014 году компания показала рекордный убыток в 1 млрд руб. Дальнейшая смена команд и оптимизация торговой сети также оказались бесполезными. В 2016 году в сети оставалось порядка 100 магазинов, которые были переданы франчайзинговым партнерам. К концу того же года в отношении «Кира Пластинина Стиль» была введена процедура наблюдения, а в апреле 2017 года компания была признана банкротом. С тех пор все связанные с ней компании находятся в стадии ликвидации.

Новым брендам придется заново искать свою аудиторию. С тех пор как дела бренда Kira Plastinina пошли неважно и стали закрываться магазины, не только прошло много времени, но и сильно поменялась конъюнктура рынка, поясняет коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Прежняя аудитория бренда уже давно выросла, а новую придется завоевывать в условиях жесткой конкуренции как с сетевыми брендами, так и с брендами из Instagram, говорит Гаспарян. По ее словам, важно, чтобы все марки, которые представлены в магазине, с одной стороны, были предложены единой целевой аудитории, а с другой — чтобы каждая из них имела свой почерк, индивидуальный стиль, которые бы дополняли друг друга, предлагая разнообразие, но на базе одной и той же идеи.

По словам Брюховецкой и Смык, Пластинин не имеет отношения к новым запущенным брендам. Однако он владеет 70% ООО «Дресскод» (официальной страницей которого, согласно СПАРК, является интернет-магазин Kira Plastinina). Еще 30% «Дресскода» — у Игоря Мухачева. Как пояснял летом 2017-го сам Пластинин, проект с Мухачевым — это «мультибрендовый интернет-магазин, который мы будем создавать», «он будет продавать в том числе одежду и товары, связанные с одеждой, аксессуары». Мухачев от комментариев отказался.​