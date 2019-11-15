В Красной поляне появится первый в России отель Mövenpick

В Красной поляне появится первый в России отель Mövenpick

Группа Accor взяла под свое управление три гостиницы «Красной поляны». В результате сделки в России появится первый отель, работающий под брендом Mövenpick. Остальные два отеля будут работать под брендами Ibis Styles и Novotel

Три отеля, расположенные в курортной зоне близ поселка Красная поляна, перейдут под управление международной гостиничной группы Accor. Соответствующее соглашение с НАО «Красная поляна» было подписано 15 ноября, говорится в сообщении Accor, поступившем в РБК.

По условиям сделки, под управление Accor перейдут три отеля — «Горки Арт», «Горки Сьютс» и «Горки Гранд» — с общим фондом в 324 номера. При этом каждый из отелей войдет в состав одной из управляемых Accor гостиничных сетей:

«Горки Арт» продолжат работу под брендом ibis Styles;

«Горки Гранд» в два приема превратится в Novotel, первый корпус отеля перейдет под новый бренд в 2020 году, второй — не позднее 2022-го;

«Горки Сьютс» станет первым в России отелем, работающим под брендом Mövenpick.

Подключить отели к системе бронирования Accor планируется до конца 2019 года.

«Помимо уже знакомых и любимых в России брендов мы впервые представим в рамках проекта новый бренд премиум-сегмента Mövenpick. Ребрендинг всех объектов пройдет в кратчайшие сроки и никак не повлияет на путешественников, запланировавших свой отдых в Красной Поляне», — пояснил гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф.