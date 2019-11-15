Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
Qantas обновила рекорд по длительности беспосадочного перелета Общество, 14:57 Да будет суд: как компании отстоять свои права в ЕСПЧ Pro, 14:50 Металл на экспорт: как сегодня развивается рынок и отрасль Партнерский материал, 14:42 Новый владелец «Интуриста» пообещал вывести компанию на IPO Бизнес, 14:40 Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США Экономика, 14:34 Омбудсмен предложила проверить соцслужбы после убийства девочки в Крыму Общество, 14:32 В «Нафтогазе» отреагировали на предложение «Газпрома» о скидке на газ Бизнес, 14:28 В Красной поляне появится первый в России отель Mövenpick Бизнес, 14:26 Bitcoin начал дорожать: что помешает росту курса криптовалюты Крипто, 14:24 7 автомобилей столкнулось на Волгоградском проспекте в Москве Общество, 14:19 Польша объявила о расторжении «ямальского контракта» с «Газпромом» Политика, 14:17 В Думе указали на разницу между услугами гостиницы и посуточной арендой Общество, 14:14 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 14:13 РАН заявила об ущербе науке от задержания директора Физического института Общество, 14:11
Бизнес ,  
0 
В Красной поляне появится первый в России отель Mövenpick
Группа Accor взяла под свое управление три гостиницы «Красной поляны». В результате сделки в России появится первый отель, работающий под брендом Mövenpick. Остальные два отеля будут работать под брендами Ibis Styles и Novotel

Три отеля, расположенные в курортной зоне близ поселка Красная поляна, перейдут под управление международной гостиничной группы Accor. Соответствующее соглашение с НАО «Красная поляна» было подписано 15 ноября, говорится в сообщении Accor, поступившем в РБК.

По условиям сделки, под управление Accor перейдут три отеля — «Горки Арт», «Горки Сьютс» и «Горки Гранд» — с общим фондом в 324 номера. При этом каждый из отелей войдет в состав одной из управляемых Accor гостиничных сетей:

  • «Горки Арт» продолжат работу под брендом ibis Styles;
  • «Горки Гранд» в два приема превратится в Novotel, первый корпус отеля перейдет под новый бренд в 2020 году, второй — не позднее 2022-го;
  • «Горки Сьютс» станет первым в России отелем, работающим под брендом Mövenpick.

Подключить отели к системе бронирования Accor планируется до конца 2019 года.

«Помимо уже знакомых и любимых в России брендов мы впервые представим в рамках проекта новый бренд премиум-сегмента Mövenpick. Ребрендинг всех объектов пройдет в кратчайшие сроки и никак не повлияет на путешественников, запланировавших свой отдых в Красной Поляне», — пояснил гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

Общее число отелей Accor в России и странах СНГ по итогам соглашения с НАО «Красная поляна» вырастет до 70.

Курорт «Красная поляна» (до недавнего времени назывался «Горки Город») принадлежит НАО «Красная поляна», которое в 2015 году купила компания «Курорт плюс». Forbes тогда связывал эту компанию с Александром Ткачевым, занимавшим на тот момент пост министра сельского хозяйства России. РБК направил запрос представителю Ткачева и в пресс-службу курорта «Красная поляна».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Надежда Федорова
Теги: Accor, «Красная поляна», Сочи, Novotel
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Гидрометцентр объяснил выпадение на Красной Поляне красного снега
Общество
«Газпром» выставил на продажу один из старейших отелей в Красной Поляне
Бизнес
ВЭБ согласовал продажу акций «Красной Поляны» компании «Курорт плюс»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter