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Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов
Минэкономразвития предложило выделять субсидии на создание «точек притяжения» в туристических кластерах, в частности — на строительство модульных гостиниц. Субсидии на глэмпинги должны помочь развитию экологического туризма
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минэкономразвития разрабатывает новый вид субсидий для поддержки развития внутреннего и въездного туризма. Речь идет о грантах на поддержку общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма — уведомление о разработке правил предоставления таких субсидий размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Гранты будут выделяться на мероприятия по созданию и развитию на территории туристических кластеров «точек притяжения» туристов, указано в пояснительной записке к проекту. Это, например, строительство и эксплуатация модульных гостиниц и других быстровозводимых мест размещения, объектов развлекательной инфраструктуры или новых туристических маршрутов. Субсидироваться будут и социальные проекты, направленные на создание и развитие доступной среды для туристов с ограниченными возможностями, а также программы по ускоренному развитию туристических проектов.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что министерство работает над правилами предоставления субсидий. В их разработке участвовал Ростуризм, уточнил представитель ведомства. Ростуризм, по его словам, будет реализовывать эту инициативу с 2020 года «в соответствии с утвержденными параметрами финансирования». С 2020 года на грантовую поддержку предпринимателей и общественных организаций в сфере туризма в федеральном бюджете заложено 54 млн руб. в год, уточняют в Минэкономразвития. Такая поддержка будет содействовать внедрению в отрасли новых идей, повышающих конкурентоспособность туристских продуктов или услуг, уверены в министерстве.

Получить гранты в форме субсидий смогут юрлица, за исключением негосударственных и некоммерческих организаций, а также индивидуальные предприниматели, следует из пояснительной записки к документу. Максимальная сумма одного гранта составит 3 млн руб., уточняет представитель Минэкономразвития.

Субсидии будут предоставляться на основе конкурса. Обязательным условием будет софинансирование: не менее 30% от объема запрашиваемого гранта должен будет вложить сам заявитель.

Объявление о проведении конкурса, документация, требования к заявкам, информация о датах начала и окончания срока подачи заявок будут размещены на сайте Ростуризма, добавляет представитель Минэкономразвития.

Создание современных и высокотехнологичных, но при этом недорогих и быстровозводимых средств размещения — один из мировых трендов, говорит президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. В последние годы популярность набирает развитие глэмпингов, то есть средств размещения туристов на природе с полноценным отельным обслуживанием.

Глэмпинги (от англ. glamorous camping — гламурный кемпинг) появились в Великобритании в середине 2000-х годов и в последние годы стали популярны в том числе из-за возросшей популярности отдыха на природе. Такие средства размещения открывают большие возможности для развития экологического, приключенческого и других видов туризма, связанных с пребыванием и активным отдыхом на природе, что для России актуально, указывает Шпилько.

Будет ли поддержка востребована туристической отраслью — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: туризм, субсидии, Минэкономразвития
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