Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов

Минэкономразвития предложило выделять субсидии на создание «точек притяжения» в туристических кластерах, в частности — на строительство модульных гостиниц. Субсидии на глэмпинги должны помочь развитию экологического туризма

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Минэкономразвития разрабатывает новый вид субсидий для поддержки развития внутреннего и въездного туризма. Речь идет о грантах на поддержку общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма — уведомление о разработке правил предоставления таких субсидий размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Гранты будут выделяться на мероприятия по созданию и развитию на территории туристических кластеров «точек притяжения» туристов, указано в пояснительной записке к проекту. Это, например, строительство и эксплуатация модульных гостиниц и других быстровозводимых мест размещения, объектов развлекательной инфраструктуры или новых туристических маршрутов. Субсидироваться будут и социальные проекты, направленные на создание и развитие доступной среды для туристов с ограниченными возможностями, а также программы по ускоренному развитию туристических проектов.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что министерство работает над правилами предоставления субсидий. В их разработке участвовал Ростуризм, уточнил представитель ведомства. Ростуризм, по его словам, будет реализовывать эту инициативу с 2020 года «в соответствии с утвержденными параметрами финансирования». С 2020 года на грантовую поддержку предпринимателей и общественных организаций в сфере туризма в федеральном бюджете заложено 54 млн руб. в год, уточняют в Минэкономразвития. Такая поддержка будет содействовать внедрению в отрасли новых идей, повышающих конкурентоспособность туристских продуктов или услуг, уверены в министерстве.

Получить гранты в форме субсидий смогут юрлица, за исключением негосударственных и некоммерческих организаций, а также индивидуальные предприниматели, следует из пояснительной записки к документу. Максимальная сумма одного гранта составит 3 млн руб., уточняет представитель Минэкономразвития.

Субсидии будут предоставляться на основе конкурса. Обязательным условием будет софинансирование: не менее 30% от объема запрашиваемого гранта должен будет вложить сам заявитель.