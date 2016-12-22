ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,21 66,10 EUR Нал. 77,17 74,93 USD Бирж. 67,02 -1,11 EUR Бирж. 75,96 -0,91 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5724,00 -746,00 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25079,67 -0,82% Nasdaq 7136,68 -0,89%
Группа «Кристалл-Лефортово» сократила свою розничную сеть в восемь раз
Лента новостей
Трамп предложил дизайнера сумок на должность посла США в ЮАР 07:47, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 07:40, РБК и Мир На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 07:19, Общество Группа «Кристалл-Лефортово» сократила свою розничную сеть в восемь раз 07:00, Бизнес СК завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае 06:40, Общество Россияне назвали город с самыми плохими в стране дорогами 06:21, Общество СМИ сообщили об отставке исполнительного директора Victoria’s Secret 06:20, Бизнес Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 05:54, РБК и Barilla Мединский назвал слушателей «Гражданской обороны» маргиналами 05:37, Общество Мэрия Москвы решила добиться сноса бизнес-центра West Park 05:16, Общество Макрон допустил строительство второго авианосца для ВМС Франции 04:56, Технологии и медиа Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта 04:00, Общество В ЕК назвали возможные санкции против США в случае пошлин на авто из ЕС 03:56, Экономика Еврокомиссия сочла возможным экстренный саммит ЕС по Brexit 03:23, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 03:12, РБК и Philips Заместителя Болтона уволили после жалобы жены Трампа 02:49, Политика В Берлине арестовали подозрительного поляка напротив посольства России 01:55, Общество Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС 01:51, Экономика В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей 01:18, Политика Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit 00:58, Политика МИД Германии потребовал от Киева закрыть сайт «Миротворец» 00:45, Политика РПЦ назвала Объединительный собор УПЦ «канонически ничтожным сборищем» 00:30, Политика СМИ узнали об отказе трети правительства принять план Мэй по Brexit 00:13, Политика Компания Ротенберга построит музейные комплексы за 80 млрд руб. 00:00, Бизнес CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США 14 ноя, 23:59, Политика Макрон заявил о нежелании быть вассалом Трампа 14 ноя, 23:00, Политика США ввели санкции против новых кубинских отелей 14 ноя, 22:59, Политика Ultra-карбон: легкий и прочный ноутбук для путешествий 14 ноя, 22:54, РБК и Lenovo
Группа «Кристалл-Лефортово» сократила свою розничную сеть в восемь раз
Бизнес, 07:00
0
Группа «Кристалл-Лефортово» сократила свою розничную сеть в восемь раз
Закрывшая в этом году большую часть своих предприятий алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» сворачивает и розничную сеть. С начала 2017 года количество фирменных магазинов сократилось в восемь раз
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» сворачивает свою розничную сеть алкомаркетов «Кристалл», которая еще в 2016 году входила в десятку крупнейших в России. Если на 1 января 2017 года сеть насчитывала 300 торговых точек, то на ноябрь 2018-го их было всего 38, следует из данных «INFOLine-Аналитики».

По итогам 2016 года в рейтинге алкомаркетов INFOLine FMCG Russia TOP сеть «Кристалл» занимала шестое место и по количеству торговых точек, и по размеру выручки (6 млрд руб.). По итогам 2017 года «Кристалл» в рейтинге занимал уже 14-е место по числу магазинов (162) и делил восьмое место с торговым домом «Экстрасиб» по размеру выручки (4 млрд руб.). Сейчас сеть, по версии «INFOLine-Аналитики», не входит даже в двадцатку лидеров.

Раздел с информацией о фирменных магазинах в начале осени 2018-го также исчез с сайта «Кристалл-Лефортово». Представитель группы отказался назвать причины закрытия торговых точек и планы компании в розничном сегменте.

Что могло привести к закрытию магазинов — разбирался РБК.

Проблемы головной компании

Проблемы алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» начались после того, как ее партнер по дистрибуции, «Статус-групп», подал заявление о своем банкротстве в декабре прошлого года. Ранее в том же году компании объявили об объединении продаж и заняли лидирующую позицию на российском водочном рынке, их совокупная доля оценивалась в 17%. Источник «Коммерсанта» объяснял, что «Кристалл-Лефортово» поручалась перед кредиторами и поставщиками «Статус-групп», которые стали требовать с нее долги партнера. В декабре 2017 года группа «Кристалл-Лефортово» остановила завод в Курской области, а в марте 2018-го — еще два предприятия, в Саранске и Самаре. Представитель компании отмечал, что речь не идет о банкротстве «Кристалл​-Лефортово» и что компания продолжит производить продукцию на собственном Иткульском спиртзаводе в Алтайском крае и по контракту на чужих предприятиях.

Четвертый производитель водки в России

Группа «Кристалл-Лефортово» существует с 1999 года и, по информации «РБК Исследования рынков», по итогам 2017 года была четвертым по величине производителем водки в России (3,86 млн дал). Основным владельцем группы считается Павел Сметана.

«Кристалл-Лефортово» производит собственные водочные бренды «Эталон», «Праздничная», «Старая Москва», «Зимняя дорога» и др. «Статус-групп» в рамках партнерства подписала с «Кристалл-Лефортово» договор сублицензии на свои марки «Добрый медведь», «Путинка Вездеход», «Высота» и др.

Уже в июле этого года банк ВТБ подал заявление о банкротстве ООО «Группа компаний «Кристалл-Лефортово» и ООО «Производственная компания «Кристалл-Лефортово» (управляет заводом в Курской области). В тот же день госбанк подал заявления о банкротстве и компаний бенефициара «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — ООО «Регионбизнесконтакт», ООО «Амурская эстейт», ООО «БВ инвест» и ООО «ДП холдинг».

В начале октября Арбитражный суд Москвы постановил ввести в отношении ООО «Группа компаний «Кристалл-Лефортово» процедуру наблюдения (его задолженность перед ВТБ составляет 1,2 млрд руб.). Процедура наблюдения была введена и в отношении ООО «Производственная компания «Кристалл-Лефортово» и компаний Павла Сметаны.

Исчезнет ли сеть алкомаркетов «Кристалл» совсем

Фирменная розница — это всегда побочный бизнес для производителя, магазины «Кристалл-Лефортово» выполняли функции поддержки основного бизнеса, указывает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. В текущей ситуации сворачивание розничной сети говорит о том, что группа решила «вытащить» оборотный капитал и направить средства либо в основной бизнес, либо бенефициару, рассуждает эксперт.

Еще в прошлом году сеть активно открывала новые магазины в Казани, Улан-Удэ, Чите, Самаре, Смоленске, Саратове, а сегодня ее присутствие ограничивается Московским регионом, отмечает источник РБК на алкогольном рынке. По его словам, на сети отразился кризис сбытового звена предприятия. Развивать такой формат розницы можно или с очень серьезной финансовой поддержкой, или с лидирующей сбытовой структурой — ни того ни другого теперь нет, поэтому ждать возрождения сети вряд ли стоит, резюмирует собеседник РБК, добавляя, что площадь магазинов «Кристалл-Лефортово» небольшая и не подходит по формату лидерам рынка.

На рынке алкомаркетов сделки происходят очень редко и в основном представляют собой переуступку прав аренды, напоминает Бурмистров. Самой крупной сделкой в этом сегменте за последние годы стала покупка в 2016 году сетью «Бристоль» 274 алкомаркетов группы «Растяпино» из Нижнего Новгорода. Последними закрываются точки в помещениях, которыми компания владеет, потому что от них сложнее избавиться, отмечает эксперт. По его словам, вряд ли «Кристалл-Лефортово» удастся продать оставшиеся магазины крупнейшим сетям алкомаркетов — сегодня ретейлеры предпочитают развиваться на арендованных площадях. Разумнее всего было бы привлечь одного из лидеров рынка — «Красное и Белое» или «Бристоль» — как общего арендатора на собственные объекты, считает Бурмистров.

Перспективы специализированной алкогольной розницы

Оборот розничной торговли алкогольными напитками, включая пиво, в 2017 году в номинальном выражении вырос, по оценкам «РБК Исследования рынков», на 1,2%, до 2 трлн руб. В реальном выражении из-за падения доходов населения, повышения акцизов, введения минимальной стоимости отдельных видов алкогольной продукции и других факторов обороты падают начиная с 2014 года.

В 2017 году доля сетевых алкомаркетов в структуре продаж алкоголя достигла 12,5%, а суммарная выручка от продажи алкогольных напитков десятью крупнейшими сетями в 2017 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 44%, до 258 млрд руб. Ключевая тенденция рынка — укрупнение федеральных игроков за счет роста таких сетей, как «Красное и Белое», «Бристоль» и в меньшей степени «Ароматного мира», констатируют аналитики «РБК Исследования рынков». По их мнению, масштабная экспансия первых двух сетей приведет к дальнейшей консолидации рынка. Ее степень по итогам 2018 года будет на уровне 16,1%, а в 2019 году может составить уже 20,2%. При этом рост выручки, напротив, замедлится, говорится в исследовании.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: алкоголь , Ретейлеры
Главное
Минпромторг назвал самый популярный среди россиян вид контрафакта Общество
Материалы по теме
Крупный производитель водки решил остановить свои заводы Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter