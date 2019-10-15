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Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа Сергея Гордеева занялась покупкой и последующей продажей квартир на вторичном рынке. Тем самым крупнейший девелопер жилья в России стал конкурентом традиционным риелторам
ПИК PIKK ₽339,3 +0,68% Купить
Фото: Белкин Алексей / ТАСС

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК. В пресс-службе девелопера подтвердили запуск сервиса, не раскрыв подробностей.

«ПИК-Брокер», как указано на его сайте, за свои деньги выкупает квартиры в течение десяти дней, проводя их оценку и юридическую проверку. Затем компания проводит косметический ремонт в квартире и продает ее. «ПИК-Брокер» покупает в том числе жилье с долгами по ЖКХ, с несколькими собственниками, обременением по ипотеке и т.п.

«ПИК-Брокер» пока работает только в Москве, но уже ищет главного менеджера по развитию регионов, в обязанности которого будет входить «открытие офисов и построение команды в разных городах».

ООО «ПИК-Брокер», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в январе 2019 года, до февраля его учредителем был директор департамента венчурных инвестиций ПИК Илья Баландин, а затем 99,9% было оформлено на ООО «ПИК Инновации». Оставшиеся 0,1% — у гендиректора общества Александра Югая.

Чем известна группа ПИК

ПИК сейчас занимает первое место на рынке первичного жилья в России: по информации Единой информационной системы жилищного строительства, девелопер строит 7,7 млн кв. м недвижимости в девяти регионах, 86% из которых приходится на Москву и Московскую область. Выручка всей группы в 2018 году достигла 245,8 млрд руб., чистая прибыль — 21 млрд руб. В прошлом году ПИК завершила строительство почти 2 млн кв. м жилья.

Крупнейшие акционеры ПИК — Сергей Гордеев (59,33%) и ВТБ (23,05%). Еще 17,62% акций находится в свободном обращении, капитализация группы на Московской бирже на закрытии торгов 14 октября равнялась 222,6 млрд руб.

До запуска сервиса ПИК напрямую не работала на вторичном рынке, но предлагала покупку квартир про схеме trade-in, то есть с зачетом старой квартиры. Взаимозачет используется, по оценке риелторской компании «Метриум», примерно в 5–7% сделок.

Новый сервис работает по другой схеме: продавец квартиры не обязан купить у ПИК жилье в новостройке, но при подобной сделке может рассчитывать на скидку 1%.

Чаще всего срочным выкупом занимаются небольшие агентства, но они зачастую используют не собственные средства, а привлеченных инвесторов, уточняет директор брокерского департамента сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Москатов.

Чем отличаются рынки первичного и вторичного жилья, есть ли аналоги запущенного сервиса за рубежом, каковы, по мнению экспертов, риски в срочном выкупе готовых квартир и каковы в целом перспективы жилой недвижимости — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, ГК «ПИК»
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