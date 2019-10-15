Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа Сергея Гордеева занялась покупкой и последующей продажей квартир на вторичном рынке. Тем самым крупнейший девелопер жилья в России стал конкурентом традиционным риелторам

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Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК. В пресс-службе девелопера подтвердили запуск сервиса, не раскрыв подробностей.

«ПИК-Брокер», как указано на его сайте, за свои деньги выкупает квартиры в течение десяти дней, проводя их оценку и юридическую проверку. Затем компания проводит косметический ремонт в квартире и продает ее. «ПИК-Брокер» покупает в том числе жилье с долгами по ЖКХ, с несколькими собственниками, обременением по ипотеке и т.п.

«ПИК-Брокер» пока работает только в Москве, но уже ищет главного менеджера по развитию регионов, в обязанности которого будет входить «открытие офисов и построение команды в разных городах».

ООО «ПИК-Брокер», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в январе 2019 года, до февраля его учредителем был директор департамента венчурных инвестиций ПИК Илья Баландин, а затем 99,9% было оформлено на ООО «ПИК Инновации». Оставшиеся 0,1% — у гендиректора общества Александра Югая.