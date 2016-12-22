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Сеть магазинов Sears начала процедуру банкротства
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Сеть магазинов Sears начала процедуру банкротства
Бизнес, 11:01
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Сеть магазинов Sears начала процедуру банкротства
Крупный американский ретейлер Sears инициировал процедуру банкротства, подав в суд заявление с просьбой защитить его от претензий кредиторов. План по спасению сети предусматривает закрытие более 150 магазинов
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg

Sears Holdings Corp., управляющая сетями магазинов Sears и Kmart в США, обратилась в суд с просьбой защитить ее от претензий кредиторов на время банкротства и реорганизации компании, сообщает Bloomberg.

Заявление, в котором говорится, что компания владеет активами на сумму более $1 млрд, а также имеет свыше $10 млрд долгов, подано в суд по делам о банкротстве США в южном округе Нью-Йорка.

Холдинг рассчитывает остаться на плаву, взяв два кредита на общую сумму в $600 млн, следует из сообщения компании. Кроме того, компания представила суду план по выходу из банкротства, который предусматривает масштабную реорганизацию бизнеса, в том числе закрытие и продажу десятков магазинов в США и отставку исполнительного директора Эдди Ламперта, который одновременно является крупнейшим акционером компании.

Независимые директора будут контролировать процесс реструктуризации. К ноябрю 2018 года будет закрыто 46 убыточных магазинов, а до конца года прекратят свою работу еще 142 торговые точки.

Компания Sears, магазины которой специализируются на продаже непродовольственных товаров, была основана Ричардом Сирсом в 1886 году для продажи часов по почтовым каталогам. Со временем ассортимент расширился, в 1925 году в Чикаго был открыт первый розничный магазин Sears. Холдинг Sears Holdings Corp. был образован после покупки сети Kmart в 2005 году.

Сеть магазинов бурно развивались после Второй мировой войны за счет торговли различными товарами по почте, однако в последние десятилетия не выдерживала конкуренцию с более современными ретейлерами и онлайн-магазинами, уступив звание самой крупной торговой сети универсамам Wallmart, а затем и другим конкурентам, отмечает Bloomberg.

​По данным Национальной федерации розничной торговли США, в 2015 году сеть занимала 20-е место в США по объему продаж, в 2017-м опустилась на 31-е место.

Сейчас компания владеет несколькими розничными магазинами, онлайн-платформами, а также несколькими собственными марками, под которыми производят различные товары (аккумуляторы DieHard, электроинструменты Craftsman, бытовая техника Kenmore и др.).

К 2012 году сеть накопила более $10 млрд долгов. Часть магазинов Sears уже подвергла​сь банкротству: в частности, сеть закрыла свое представительство в Канаде, уволив 12 тыс. человек.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Банкротство , ретейлер
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