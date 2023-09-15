Минпромторг предложил убрать налоговую преференцию у импортной медтехники

Минпромторг разработал законопроект, предполагающий введение нулевой ставки НДС в отношении части российской медтехники. За счет этого автоматически будет устранен по существу преференциальный режим для импортных изделий

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минпромторг предложил ввести механизм возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для производителей отечественной медицинской техники. Это предлагается сделать через установление нулевой ставки НДС для определенных медицинских товаров. Соответствующий законопроект с поправками в статьи 164 и 165 Налогового кодекса (есть у РБК) 11 сентября был вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Пресс-служба Минпромторга подтвердила, что такой законопроект подготовлен. Документ был одобрен правкомиссией, знает источник РБК в аппарате правительства. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Сейчас на российские медизделия либо установлена льготная ставка 10% по НДС, либо они вообще освобождены от налога (тот же режим действует для импортируемых медицинских товаров). В последнем случае российские производители лишены возможности принимать к вычету так называемый «входной» НДС, входящий в цену приобретаемой ими промежуточной продукции, тогда как поставщики иностранных изделий, как правило, получают возмещение своего национального НДС в стране-источнике. Это «создает неравные фискальные условия», а нулевая ставка позволит устранить это «льготное налогообложение» ввоза иностранных медизделий, утверждает Минпромторг в сопроводительных материалах к законопроекту.

Как предлагается поменять обложение медтоваров НДС

Перечень товаров, освобожденных от НДС как при реализации в России, так и при импорте в нее, утвержден постановлением правительства от 30 сентября 2015 года. В него входят зондирующие инструменты, приборы для функциональной диагностики, эндоскопические приборы, рентгеновские приборы, наркозные аппараты, слуховые аппараты, кресла-коляски, трости, костыли, линзы для коррекции зрения, очки, технические средства для инвалидов, протезно-ортопедические изделия и т.д.

Минпромторг предлагает вывести часть наименований из этого списка и ввести для них нулевую ставку НДС. В пресс-службе ведомства не стали говорить, какие это могут быть товары, указав, что проект постановления правительства, утверждающий перечень соответствующих медизделий, находится в разработке.

Таким образом, при вступлении нововведения в силу в отношении медицинских изделий сложится трехэлементная система налоговых льгот: освобождение от НДС и две пониженные ставки (ноль и 10%) — вместо текущей двухэлементной.

В чем плюсы инициативы

Обложение налогом в 0% выгоднее российским производителям, чем освобождение от НДС, так как позволит возвращать из бюджета тот НДС, который производители уплатили в составе приобретенных комплектующих и материалов. Сейчас производители таких медицинских товаров не являются плательщиками НДС, а следовательно, не могут применять вычет «входного» НДС.

Помимо того что поправки выравняют налоговые условия для отечественных производителей медтехники и поставщиков тех же изделий из-за рубежа с точки зрения возможности возвращать косвенный налог, себестоимость российской продукции может снизиться, следует из пояснительной записки к законопроекту.

«С точки зрения социально-экономических последствий предлагаемое законопроектом изменение может способствовать созданию благоприятных налогово-правовых условий для осуществления хозяйственной деятельности по производству, реализации и потреблению соответствующих товаров отдельными категориями производителей», — положительно оценивает инициативу Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (с его отзывом также ознакомился РБК).

Законопроект направлен на «ускоренное принятие мер по расширенной государственной поддержке разработки и производства медицинских изделий, электронной компонентной базы, поскольку отрасль медицинской промышленности является наукоемкой и требует значительных инвестиций», пишет Минпромторг.

Есть ли минусы у нулевого НДС

Переход производителей с освобождения от НДС на нулевую ставку налога приведет «к увеличению бремени расходов на администрирование» налога, в том числе на подтверждение обоснованности применения льготной ставки, предупреждают эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения.

Для подтверждения обоснованности нулевой ставки нужно будет предоставить регистрационное удостоверение медицинского изделия, выданное в соответствии с правом Евразийского экономического союза или законодательством России, и выписку из реестра российской промышленной продукции или «евразийского» реестра промышленных товаров.

«Одновременно возрастут риски признания их недобросовестными налогоплательщиками НДС, могут появиться дополнительные расходы, связанные с заверениями и гарантиями, которые они должны будут предоставить части покупателей соответствующих изделий как плательщики НДС», — указывают представители института при правительстве.

У плательщиков НДС, пусть и по нулевой ставке, действительно добавится обязанностей: придется выставлять счета-фактуры, сдавать декларации по НДС, говорит эксперт по налогообложению учебного центра «СКБ Контур» Наталья Никитченко. Также налогоплательщик будет вынужден направить дополнительные человеческие ресурсы на администрирование и отслеживание операций с такими медизделиями, отмечает она.

Документооборот при нулевой ставке усложнится, согласна юрист, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксана Родионова. В частности, потребуется вести раздельный учет НДС. Также она не исключает ситуаций, при которых «для реализации права на возврат НДС производителям придется проходить процедуру возмещения НДС, которая сопровождается камеральной проверкой и пристальным вниманием со стороны налоговых органов к качеству поставщиков». А в случае экспорта таких товаров правомерность применения нулевой ставки придется подтверждать путем сбора предусмотренного Налоговым кодексом пакета документов, отмечает эксперт.

Что хотят российские производители

Генеральный директор компании «Хоссер», специализирующейся на строительстве «чистых помещений» для объектов здравоохранения и на инженерном обеспечении объектов связи и здравоохранения системами прецизионного кондиционирования и холодоснабжения, Сергей Фурманчук отмечает, что поддержка российского производителя важна. Однако, по его словам, она была бы эффективнее, если бы сам процесс зарегулированности изменили. Сейчас в России действует законодательство, которое очень сильно усложняет любые процедуры внесения изменений в документацию выпускаемых медизделий. Фурманчук подчеркнул, что у европейских и мировых производителей нет такого жесткого регулирования и в основном все изменения идут в уведомительном порядке. В России же внесение любых изменений занимает много времени, так как от производителей требуется повторная перерегистрация медизделия.

Владелец и основатель компании MEDEQ Никита Корыстин приветствует инициативу Минпромторга. Лучше всего в России развито производство рентген-оборудования, а если говорить об УЗИ-аппаратах, для их изготовления используются сейчас китайские или корейские комплектующие, рассказывает он. Что касается ПЭТ/КТ-томографов, МРТ, ангиографов и другого сложного медоборудования, их сборка в России принципиально невозможна, так как их могут собрать только зарубежные производители, например Philips, Canon или GE, указывает предприниматель.

В России пока нет возможности заменить японские или американские комплектующие китайскими или же отечественными. Но если говорить о простом медоборудовании, то Россия действительно справится с производством, например кресел и ламп, самостоятельно, считает Корыстин.

В компании «Ангиолайн», являющейся российским разработчиком и производителем медизделий для интервенционной кардиологии, отметили, что в настоящее время действительно отечественный производитель медизделий с глубоким процессом локализации производства находится в менее выгодных условиях по сравнению с поставщиками импортных медицинских изделий.

НДС, который отечественный производитель уплачивает поставщикам комплектующих, он вынужден включать в себестоимость готового изделия, что неминуемо ведет к удорожанию медицинского изделия, в то время как поставка импортных медицинских изделий не облагается НДС. Помимо этого, импортный производитель на территории своего государства получает возмещение НДС, что еще больше стимулирует его продавать продукцию в Россию, добавили в «Ангиолайн».

Ситуация стала более заметной и критичной, когда на рынке, например, коронарных стентов, баллонных катетеров стали появляться игроки из Индии и Китая. Их продукция отличается низкой себестоимостью с возможным демпингом цен, рассказали РБК в компании.

По данным MD Pro за шесть месяцев 2023 года, импортные поставщики коронарных стентов занимают 88,4% рынка и представлены в основном компаниями из Китая и Индии. В 2022 году доля импортных поставщиков составляла 82,4%, в 2021-м — 79,65%.

Из динамики видно, что доля импортных поставщиков растет от года к году. Чтобы конкурировать с импортными поставщиками, крайне важно иметь сопоставимые фискальные условия. Текущий законопроект окажет положительное влияние на отечественных производителей медицинских изделий, в частности производителей коронарных стентов, баллонных катетеров и иных изделий для эндоваскулярной кардио- и нейрохирургии. Однако все будет зависеть от утвержденного перечня медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 0%, резюмировали в «Ангиолайне».

В Ассоциации международных производителей медоборудования отказались комментировать инициативу Минпромторга.

Возможно ли подорожание зарубежной медтехники

При отмене фактических преференций для импортной медтехники она может подорожать — такой риск обсуждается в материалах к законопроекту. На это Минпромторг отвечает, что «вопрос оценки рисков возможного удорожания импортных медизделий, для которых проектируется отмена льготного налогообложения», проработан ведомством совместно с другими органами власти, включая Минфин, Минздрав и Росздравнадзор. Ведомство настаивает на необходимости принятия поправок «с учетом консолидированной оценки вышеуказанных рисков».

РБК направил запросы в Минздрав, Минфин и Росздравнадзор с просьбой прокомментировать законопроект. Эти ведомства законопроект согласовали, следует из материалов к нему.

В Минздраве и Росздравнадзоре переадресовали вопросы в Минпромторг.

По мнению Никитченко, напрямую введение нулевой ставки не должно повлиять на стоимость импортной техники, так как зарубежные налогоплательщики работают не по российскому законодательству, а по законам своей страны. На удорожание может повлиять только курс валюты, считает она. Однако «российские перепродавцы импортной техники вполне могут воспользоваться для поднятия цены введением НДС, пусть и по нулевой ставке», допускает она. «Кроме того, отечественные производители зачастую собирают медтехнику из импортных составляющих, и стоимость их продукции тоже связана с курсом валюты», — добавляет Никитченко.

По данным Мосбиржи, американский доллар с начала года укрепился к рублю более чем на 35%. Более слабый курс обычно переносится в цены импортных товаров, однако, как заявил журналистам 12 сентября представитель Министерства экономического развития, на фоне отладки логистики конкуренция между поставщиками в целом выросла, что смягчает фактор переноса курса в цены.

Перечень медицинских товаров, для которых будет установлена нулевая ставка НДС, должен быть утвержден правительством до 1 декабря 2023 года, следует из материалов к законопроекту. Минпромторг также предлагает внести изменения в перечень медицинских товаров, облагаемых льготной ставкой 10%. Это может означать, что в новый перечень могут войти не только товары, которые сейчас не подлежат обложению НДС, но и товары, облагаемые ставкой 10%.

В том случае, если какие-то товары, в настоящее время облагаемые ставкой 10%, будут переведены в список с применением нулевой ставки, принятие законопроекта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета, предупреждают эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения.