Мусорный оператор потребовал ₽700 млн от Волгоградской области

«Ситиматик» Сергея Котляренко потребовала более ₽700 млн неустойки от Волгоградской области, заявив об ограничении тарифа и препятствиях работе. Ранее власти лишили ее статуса регоператора и потребовали с ВЭБа ₽261 млн по гарантии

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Компания «Ситиматик-Волгоград», лишенная в июле статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Волгоградской области, 11 августа направила властям региона досудебную претензию с требованием выплатить неустойку в размере 731 млн руб. Копия документа есть у РБК. Сумма неустойки рассчитана, исходя из экономически обоснованных расходов, которые компания была не в состоянии покрыть из-за ограничений на рост тарифов, следует из него.

Чем известен Сергей Котляренко Сергей Котляренко — основатель управляющей компании «КСП капитал УА», которая специализируется на управлении ЗПИФами. По данным на 1 января, она управляла активами более 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 млрд руб. Клиентов компания не раскрывает. В 2014 году Котляренко рассказывал «Ведомостям», что тогда управлял в том числе активами семьи Игоря Шувалова.

Среди проектов, в которые инвестировали фонды под управлением КСП, — коммерческая недвижимость совместно с MR Group, рекламный оператор Russ Outdoor, фактическими владельцами которого считаются братья Леван и Роберт Мирзояны, а также Бекхан Барахоев, «Гаммафинанс», которой ранее владели структуры Григория Березкина, группа «Тион», специализирующаяся на системах очистки воздуха, компания «Снова в дело», которая осуществляет проекты в области обращения с отходами и др.

В отчетности «Ситиматик-Волгоград» за 2022 год говорится, что Котляренко — ее бенефициарный владелец. Он заявил РБК, что «Ситиматик» и аффилированные с ней структуры не связаны с активами, которые находятся в УК «КСП Управление Активами».

РБК направил запросы в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и в пресс-службу администрации Волгоградской области.

Мусорный конфликт

«Ситиматик-Волгоград» был региональным оператором по вывозу отходов в Волгоградской области с 2018 года. У компании был десятилетний контракт, но в середине июля 2023 года волгоградские власти лишили ее статуса регоператора и почти сразу заключили контракт с местной компанией «ЭкоЦентр» сроком не более чем на год, до выбора нового регоператора на конкурсе.

Среди претензий к «Ситиматик-Волгоград» — нарушения правил обращения с отходами, задолженность перед подрядчиками, превышающая одну двенадцатую часть выручки, определенной на 2023 год комитетом тарифного регулирования области, и нарушение условий соглашения в отношении представления безотзывной банковской гарантии.

Местные СМИ V1 и «Блокнот» писали о невывозе мусора и «мусорном коллапсе», «Ситиматик-Волгоград», в свою очередь, сообщала о препятствиях для своей работы. Так, сообщалось, что оператор объекта по обработке и захоронению отходов, входящий в группу компаний «Чистый город» (туда же входит «ЭкоЦентр»), ограничил прием отходов до семи часов в день — с 8 до 15 часов. В результате, как утверждала компания, ее мусоровозы ежедневно простаивали в очередях на полигон.

У «Ситиматик-Волгоград» нет собственных полигонов, она платит за услуги структурам «Чистого города». По данным «Чистого города», регоператор должен свыше 500 млн руб. РБК направил запрос в ГК «Чистый город».

В июле Котляренко направил письмо в адрес владельцев «Чистого города» (Полина Вергун и Сослан Гусов) с предложениями по урегулированию задолженности с перспективой создания общего бизнеса, писал «Коммерсантъ». Котляренко подтвердил РБК факт направления предложений, сообщив, что они не устроили адресатов.

Обращения в суд и ФАС

«Ситиматик-Волгоград» оспорила лишение статуса регоператора в арбитражном суде Волгоградской области и попросила приостановить действие указа о лишении ее полномочий до рассмотрения дела по существу. Суд отклонил это ходатайство и назначил заседание по делу на 31 августа.

В обращении в суд компания, в частности, отметила, что комитет природных ресурсов в решении не указал конкретных нарушений, сумму задолженности и названия операторов, которым не были выплачены деньги.

В пресс-службе «Ситиматик» РБК сообщили, что на момент лишения статуса регоператора долг составлял 91,3 млн руб. и никогда не превышал двенадцатую часть необходимой валовой выручки компании. «Сейчас «Ситиматик-Волгоград» «формально находится в предбанкротном состоянии», но принято решение не допустить банкротства при любом сценарии, со всеми кредиторами будут произведены расчеты, заявили в компании.

Российский экологический оператор (РЭО) в письме в адрес «Ситиматик» за подписью главы госкомпании Дениса Буцаева от 9 августа сообщал, что по итогам мониторинга оценивает деятельность «Ситиматик-Волгоград», как среднеустойчивую, «что в свою очередь не может являться основанием для решения статуса регионального оператора». В пресс-службе РЭО подтвердили подлинность письма.

Кроме того, «Ситиматик», два регоператора, входящих в нее, а также регоператоры из Хакасии и Крыма, подали жалобы в Федеральную антимонопольную службу (копии есть у РБК). Они настаивают, что власти Волгоградской области допустили нарушение, назначив временным регоператором «ЭкоЦентр», поскольку не направлял компаниям в других субъектах, соответствующее предложение.

В пресс-службе ФАС сообщили, что получили указанные письма и «рассматривают их в соответствии с законом о защите конкуренции».

Взаимные финансовые претензии

Власти Волгоградской области, в свою очередь, потребовали от ВЭБ.РФ выплатить 261,45 млн руб. банковской гарантии, выданной «Ситиматик-Волгоград», когда она стала региональным оператором. Требование от 2 августа (копия есть у РБК) объясняется тем, что компания не справилась с обязательствами.

В частности, в документе говорится, что с начала года властям региона поступило более 1,2 тыс. обращений о некачественном выполнении региональным оператором услуг по вывозу ТКО и свыше 470 жалоб на предоставление коммунальной услуги по обращению с отходами ненадлежащего качества.

Нарушения «создали угрозу введения на территории Волгоградской области чрезвычайной ситуации», — отмечается в письме.

В расчет суммы требований включены сумма уже заключенного властями контракта с «ЭкоЦентром» (63,7 млн руб.) и будущего контракта (176,5 млн руб.) на ликвидацию отходов, оставшихся от деятельности «Ситиматик», а также расходы на закупку контейнеров (21,3 млн руб.).

Сумма должна быть выплачена в течение пяти дней со дня получения ВЭБ.РФ требования, указано в документе. РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБ.РФ.

«Ситиматик-Волгоград» в свою очередь 11 августа направила в администрацию Волгоградской области досудебную претензию на выплату неустойки в размере 713 млн руб. Компания обосновывает это тем, что если регулируемая организация понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, они учитываются при установлении тарифов для организации не позднее чем на третий годовой период.

Компания оценила размер неучтенных расходов в 413 млн руб. в 2021 году и 300 млн руб. в 2022 и 2023 годах. Так как компанию лишили статуса регоператора, учесть эти суммы в тарифном регулировании невозможно, поэтому «Ситиматик-Волгоград» требует выплатить их за счет бюджета региона.

Споры о тарифах

Накопившаяся у «Ситиматик-Волгоград» задолженность является следствием тарифной политики региона, заявили РБК в «Ситиматик», указав, что тариф «систематически снижался на протяжении последних трех лет, тогда как тарифы компаний-операторов по обработке и захоронению повышались». «Вследствие диспропорции «Ситиматик-Волгоград» не имел возможности оперативно погасить долг за счет доходов от собираемых платежей», — утверждают в компании.

Тарифную выручку на 2023 год в компании оценивают в 3,3 млрд руб. на 6,6 млн куб. м ТКО, замечая, что с «ЭкоЦентром» власти заключили контракт на 63,6 млн руб. сверх сборов по тарифам.

Там отметили, что 14 июля ФАС России обязала власти региона увеличить тариф ретроспективно, начиная с 2021 года. «Экономический эффект от решения ФАС позволил бы «Ситиматик-Волгоград» полностью рассчитаться по задолженности», — утверждают в компании.

Убытки на 1,4 млрд «Ситиматик-Волгоград» несла убытки в 2020–2022 годах: по данным из отчетности компании, поданной в ФНС, за эти три года накопленный чистый убыток составил 1,4 млрд руб. Компания объясняла, что из-за «начавшегося в феврале 2022 года экономического спада на фоне санкций» она не в состоянии обеспечить рост доходов соразмерно росту расходов из-за государственных ограничений на рост тарифа. Кроме того, компания указала на «снижение уровня собираемости платежей с населения в связи с экономическим спадом».

Условия, прописанные в предписании ФАС, действуют только для «Ситиматик-Волгоград», для нее тариф должен был быть повышен с 1 октября 2023 года, говорят в компании. На 2023 год единый тариф регионального оператора составляет 499,01 руб. за 1 куб. м ТКО. С 1 июля 2024 года изменение тарифа возможно только при обосновании временным региональным оператором или по конкурсу для нового регионального оператора, пояснили в «Ситиматик».