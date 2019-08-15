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Группа «Дон» построит обход Волгограда за 19 млрд руб.
Контракт на строительство обхода Волгограда стоимостью почти 19 млрд руб. получила компания, входящая в группу «Дон» экс-депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Кнышова и партнеров. Это крупнейший госзаказ в истории группы
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Контракт на строительство первого этапа обхода Волгограда получила ростовская компания «Донаэродорстрой» (входит в группу строительных компаний «Дон»), следует из материалов сайта госзакупок.

Закупка была объявлена 15 июля, заказчиком работ выступило подконтрольное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград». На конкурс поступила только одна заявка от «Донаэродорстроя». Стоимость контракта не изменилась от начального значения и составила 18,8 млрд руб.

Компания «Донаэродорстрой» входит в группу строительных компаний «Дон», которая занимается строительством дорог, дорожных развязок, аэродромных покрытий и гидротехнических сооружений. Компанией в равных долях владеют бывший депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Кнышов и два его партнера — Владимир Кирсанов и Николай Имедашвили. Выручка «Донаэродорстроя» по итогам 2018 года составила 6,5 млрд руб. (на 40% меньше показателя 2017 года), чистая прибыль — 223 млн руб. (в два раза меньше прибыли за 2017 год).

Контракт на строительство обхода Волгограда стал крупнейшим в портфеле группы «Дон». Сумма госзаказов всей группы, по данным СПАРК, в 2018 году составила 3,8 млрд руб., в 2017 — 10,1 млрд руб.

РБК направил запрос представителю подрядчика и в пресс-службы «Упрдор Москва — Волгоград» и Росавтодора.

Контракт предусматривает строительство автомобильной дороги, которая обойдет Волгоград до примыкания к действующей федеральной трассе Р-22 «Каспий». Подрядчику нужно будет построить участок четырехполосной дороги длиной 12 км, в том числе три путепровода, новый мост, три транспортных развязки, а также дорожную инфраструктуру, предназначенную для отдыха водителей. Проектом также предусмотрена реализация системы освещения общей протяженностью 26,5 км. Все работы должны быть завершены к октябрю 2024 года.

Протяженность всего автодорожного обхода Волгограда превысит 70 км. Проект разбит на три этапа, полная его стоимость оценивается в 40 млрд руб. Реализация обхода позволит разгрузить город, растянувшийся вдоль Волги на 100 км, от транзитного большегрузного транспорта и увеличить пропускную способность местных дорог. В дальнейшем дорога будет эксплуатироваться как часть федеральной дороги Р-22 «Каспий» и автомобильной дороги М-4 «Дон» Тамбов — Волгоград — Астрахань.

Реализация проекта сделает дорогу пятым в России обходом города-миллионника после строительства и ввода кольцевых дорог вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Омска.

Автор: Галина Казакулова
Теги: Росавтодор, «Росавтодор», Обход Волгограда, дорожное строительство
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