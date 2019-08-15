Группа «Дон» построит обход Волгограда за 19 млрд руб.

Контракт на строительство обхода Волгограда стоимостью почти 19 млрд руб. получила компания, входящая в группу «Дон» экс-депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Кнышова и партнеров. Это крупнейший госзаказ в истории группы

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Контракт на строительство первого этапа обхода Волгограда получила ростовская компания «Донаэродорстрой» (входит в группу строительных компаний «Дон»), следует из материалов сайта госзакупок.

Закупка была объявлена 15 июля, заказчиком работ выступило подконтрольное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград». На конкурс поступила только одна заявка от «Донаэродорстроя». Стоимость контракта не изменилась от начального значения и составила 18,8 млрд руб.

Компания «Донаэродорстрой» входит в группу строительных компаний «Дон», которая занимается строительством дорог, дорожных развязок, аэродромных покрытий и гидротехнических сооружений. Компанией в равных долях владеют бывший депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Кнышов и два его партнера — Владимир Кирсанов и Николай Имедашвили. Выручка «Донаэродорстроя» по итогам 2018 года составила 6,5 млрд руб. (на 40% меньше показателя 2017 года), чистая прибыль — 223 млн руб. (в два раза меньше прибыли за 2017 год).

Контракт на строительство обхода Волгограда стал крупнейшим в портфеле группы «Дон». Сумма госзаказов всей группы, по данным СПАРК, в 2018 году составила 3,8 млрд руб., в 2017 — 10,1 млрд руб.

РБК направил запрос представителю подрядчика и в пресс-службы «Упрдор Москва — Волгоград» и Росавтодора.