Производитель пива Corona вложит $4 млрд в лидера рынка марихуаны Канады

По условиям сделки американская Constellation Brands увеличит свою долю в канадской Canopy Growth почти до 40%, а в дальнейшем сможет получить и контрольный пакет

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Один из крупнейших в США производителей пива, холдинг ​Constellation Brands, объявил о намерении инвестировать $4 млрд в канадскую компанию Canopy Growth, являющуюся одним из лидеров на легальном мировом рынке марихуаны. В совместном сообщении говорится, что ​​Constellation Brands купит 104,5 млн новых акций Canopy Growth по 48,6 канадского доллара за штуку (примерно $37), что в полтора раза превышает стоимость бумаг канадской компании на бирже на закрытии торгов 14 августа.

​В результате сделки Canopy Growth получит около $4 млрд, а Constellation Brands увеличит свою долю в ее капитале с нынешних 8,7% до примерно 38%. Кроме того, американская компания получит право приобрести в следующие три года за $3,5 млрд еще 139,7 млн акций Canopy Growth, увеличив свой пакет до контрольного.

Полученные от Constellation Brands средства, как отмечается в сообщении, позволят Canopy Growth укрепить свои позиции на мировом рынке продуктов из конопли. В настоящее время она продает свою продукцию (сушеные соцветия — собственно марихуану, масло и т.д.) в Канаде, Германии и Чехии, где сейчас разрешено употреблять этот наркотик в медицинских целях, и планирует начать поставки еще более чем в 20 стран.

Наибольшие надежды в Canopy Growth связывают с развитием рынка рекреационного употребления марихуаны. В настоящее время такое употребление легально в девяти штатах США, а осенью 2018 года оно станет законным на всей территории Канады (медицинское употребление легализовано в стране еще в 2001 году). По оценке компании Euromonitor International, уже в 2018 году выручка от легальных продаж марихуаны в Канаде составит $7,5 млрд, а в США — $10,2 млрд.

​«Наш бизнес теперь может сделать стратегические инвестиции... Мы стремимся расширять наш портфель в Канаде, США и на развивающихся рынках конопли по всему миру», — комментирует сделку с Constellation Brands глава правления и соруководитель канадской компании Брюс Линтон.

Глава Constellation Brands Роб Сэндс пояснил, что за последний год в его компании стали лучше понимать возможности рынка марихуаны и его огромный потенциал.

«Мы выбираем Canopy Growth в качестве нашего эксклюзивного глобального партнера на этом рынке», — подчеркнул Сэндс.

Constellation Brands — один из лидеров на алкогольном рынке США, компания выпускает пиво под брендами Corona и Modelo, крафтовые сорта Ballast Point и Funky Buddha Brewery, а также вина Robert Mondavi, Clos du Bois, Kim Crawford, Meiomi, водку SVEDKA, текилу Casa Noble и виски High West. Аналитик компании Cowen Вивьен Азер пояснила The Wall Street Journal, что с 2009 года потребление алкоголя на душу населения снижается, одной из причин чего может быть рост потребления марихуаны. В ходе проведенного Cowen опроса 30% потребителей марихуаны признались, что стали пить намного меньше.​