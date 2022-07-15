Польский производитель замороженных овощей Hortex продал бизнес в России

Российское подразделение польской компании существует с 2008 года. Его приобрел производитель морепродуктов «Агама»

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Производитель замороженных продуктов из Польши Hortex продал российское подразделение «Ортика Фрозен Фудс» поставщику рыбы ГК «Агама». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, соответствующая запись появилась там 11 июля.

Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». Источник газеты в отрасли указал, что большую часть сырья Hortex импортировал и приобретал у других производителей, в результате после введения продуктового эмбарго против России в 2014 году рентабельность заметно снизилась. Управляющий директор «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов заявил изданию, что Hortex еще до кризиса планировал уйти с российского рынка и искал покупателей.

Hortex называет себя лидером в продаже замороженных овощей и фруктов в Центральной и Восточной Европе. В России компания производит и упаковывает продукцию на партнерских предприятиях — двух заводах в Московской области и одном в Карелии. Российская «Ортика Фрозен Фудс» была учреждена в 2008 году.

Группа компаний «Агама» основана в 1998 году в Москве Юрием Алашаевым и Игорем Лысенковым, выпускает продукцию под одноименным брендом и маркой «Бухта изобилия». В 2010 году компания запустила совместное предприятие «Агама Роял Гринланд», специализирующееся на переработке рыбы и морепродуктов, с датской «Роял Гринланд». Позднее «Агама» открыла завод по переработке трески в Мурманской области и цех по производству и упаковке готовой продукции в Лешково (Московская область).