Правительство ужесточит иностранцам выход на рынок газовых турбин

В правительстве поддержали идею Алексея Мордашова ужесточить для иностранных производителей условия выхода на российский рынок газовых турбин. В итоге может измениться и распределение долей в СП «Силовых машин» с Siemens

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Почему правительство готово ограничить иностранных производителей турбин

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс, одобрил предложение владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова ужесточить иностранным компаниям условия выхода на российский рынок мощных газовых турбин. Решение было принято на совещании в прошлый четверг, 11 июля. Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам этого совещания.

Сейчас российские энергокомпании импортируют это оборудование или закупают его у немецко-российского завода «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), где у немецкой Siemens 65%, у «Силовых машин» — 35%.

Чем вызван ажиотаж вокруг турбин После скандала с поставками газовых турбин Siemens в Крым, о котором стало известно в 2017 году, правительство решило стимулировать создание российской турбины. Разработать турбины мощностью 170 и 65 МВт обязались «Силовые машины»: они оценили проект примерно в 15 млрд руб., из которых государство должно выделить около половины. «Силовые машины» планируют создать первые образцы российских газовых турбин к 2022 году. Идея создать российскую газовую турбину вызвала серьезный интерес и у иностранных компаний: Siemens, американская GE и итальянская Ansaldo в рамках действующих и потенциальных совместных предприятий с российскими партнерами заявили о планах довести локализацию собственных турбин в России до максимально возможного уровня в 90–100%. Производители турбин рассчитывают, что в ближайшие годы в России образуется масштабный рынок сбыта такого оборудования. В этом году правительство запустило долгосрочную программу модернизации энергетики: энергокомпании смогут потратить 1,9 трлн руб. в 2022–2030 годах на обновление около 40 ГВт энергоблоков (повышенный платеж за новые энергоблоки придется вносить крупным потребителям энергии). При этом государство обязало энергетиков закупать для модернизации российское оборудование. Представители Siemens, GE и Ansaldo не ответили на вопрос РБК, повлияет ли решение правительства на их планы по локализации газовой турбины в России.

В апреле 2019 года Мордашов предложил правительству установить требование для совместных предприятий (СП) с иностранным участием, которые хотят локализовать газовые турбины: 75% + одна акция должны быть у российского партнера, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. «Задача государства заключается в том, чтобы контролировать эту критическую технологию (производство газовой турбины) и не зависеть от санкционного законодательства других стран, поэтому контроль в этих предприятиях должен принадлежать либо государству, либо гражданину России», — объяснял суть предложения Мордашова в интервью РБК гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов. Это требование должно содержаться в постановлении правительства о локализации №719, в котором описывается, какое оборудование можно считать российским, а значит, возможно для закупки энергокомпаниями в рамках программы модернизации энергетики.