Перевозчикам пришлось бы потратить на обновление ПО для приборов 55 млрд руб. за три года

Минэк раскритиковал установку тахографов на автобусы и грузовики Перевозчикам пришлось бы потратить на обновление ПО для приборов 55 млрд руб. за три года

Приказ установить тахографы на 2 млн транспортных средств не достиг цели, показала проверка Минэкономразвития. Число аварий сократилось незначительно, а расходы на оснащение и замену таких устройств чрезмерно высоки

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Что показала проверка

Министерство экономического развития пришло к выводу, что за семь лет не удалось достигнуть целей приказа Министерства транспорта об обязательной установке тахографов на транспортные средства, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. Об этом говорится в заключении, подписанном замминистра экономического развития Саввой Шиповым, копия которого есть у РБК. Его подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития.

Основная цель приказа Минтранса «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства» от 13 февраля 2013 года — повышение безопасности дорожного движения. Тахограф — это устройство, записывающее информацию о скорости и маршруте движения автомобиля, а также о режиме труда и отдыха водителей. Оно имеет защищенный от вскрытия опломбированный корпус, что обеспечивает защиту информации и предотвращает ее умышленное искажение.

Такие тахографы должны были установить примерно на 2 млн машин, общие расходы на их эксплуатацию за три года могли достичь 55 млрд руб., подсчитало Минэкономразвития. Из них 40 млрд руб. пришлось бы потратить на замену блоков криптографической защиты информации (СКЗИ), 15 млрд руб. — на замену карт водителя и предприятия, которые также прилагаются к тахографу.

По данным министерства, за семь лет действия приказа такими устройствами были оснащены только 718,4 тыс. транспортных средств, или около 35% от необходимого количества. В Минэкономразвития полагают, что пропорционально (на те же 35%) должно было снизиться количество ДТП. Однако этот показатель сократился лишь на 17,6%. «Таким образом, цели регулирования приказа № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства» не могут быть оценены как достигнутые», — заключает Шипов.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

Почему проект провалился

Одна из причин того, что цели приказа Минтранса так и не были достигнуты, — отсутствие действенного механизма контроля за наличием и работой бортового устройства на транспортных средствах, указывает Минэкономразвития. По его оценкам, стоимость оснащения одного автомобиля тахографом, срок полезного использования которого составляет семь лет, — от 28 тыс. до 40 тыс. руб. Согласно Кодексу об административных нарушениях, отсутствие работающего тахографа влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.; на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. А вероятность проверки со стороны контролирующих органов «может быть оценена как низкая», поэтому автовладельцы считают установку тахографа излишне затратной и экономически не оправданной, указывает Шипов.

«Внедрение эффективных форм, методов контроля и оптимальных штрафных санкций за отсутствие тахографа, превышающих расходы на его установку, должно было являться обеспечительной мерой реализации указанной выше задачи [по оснащению транспортных средств тахографами]», — сказано в заключении, подписанном Шиповым.

Пока ситуация на рынке носит добровольно-принудительный характер, сказал РБК генеральный директор транспортной компании Traft Артур Мурадян. Правильнее было бы разработать набор межотраслевых преференций для тех, кто устанавливает у себя тахограф, считает он. Например, дополнительные скидки на полисы страхования ответственности экспедитора, разработанные совместно со страховыми компаниями. Однако, по его словам, сейчас тахограф можно купить дешевле: производители делают скидки при оптовой интеграции, и тогда стоимость установки одного устройства может составить 22 тыс. руб. Сам по себе тахограф — инструмент добровольной защиты груза: перевозчик сам должен быть заинтересован в том, чтобы перевозка была максимально защищена, добавил Мурадян.

Установка тахографов — это в первую очередь вопрос безопасности на дорогах, считает директор по взаимодействию с отраслевыми организациями группы компаний «Деловые Линии» Александр Лашкевич: они позволяют контролировать время труда и отдыха водителей, не допуская переработок. «Автопарк «Деловых Линий» оборудован тахографами на 100%, хотя, безусловно, это и выливается в немалые затраты», — замечает Лашкевич. А тот факт, что контроль за установкой и работой устройства со стороны регулирующих органов пока налажен не в полном объеме, он называет временным явлением.

Минэкономразвития также обращает внимание, что приказ Минтранса создает препятствия для ведения предпринимательской деятельности. Перевозка пассажиров в большинстве случаев является убыточной, а установка тахографов несет дополнительные издержки, указывает ведомство.

«В результате оценки фактического воздействия приказа Министерство экономического развития предложило отказаться от ранее предусмотренной замены составляющих частей тахографа до окончания срока его службы (семь лет). Кроме этого министерством предложено отказаться от использования тахографов на регулярных рейсах автобусов, а также концептуально пересмотреть порядок использования тахографов в целом», — сказал РБК представитель ведомства.

О том, что Минэкономразвития запустит процедуру оценки российских законов и приказов и их воздействия на деловую среду, стало известно в конце 2018 года. В список на проверку попали 20 действующих нормативных актов. Ведомство сообщило, что в зависимости от результатов проверки законы могут быть отменены или скорректированы.