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Бизнес ,  
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Uber запустил услугу «молчаливый водитель»
Пассажиры Uber, которые не хотят разговаривать с водителем, смогут выбирать опцию «тихий режим». Пока эта возможность доступна только клиентам в США
Фото: John Taggart / Bloomberg

Компания Uber представила новую услугу для клиентов мобильного приложения. Теперь клиенты могут выбрать опцию «тихий режим» для поездки с водителем, говорится в сообщении пресс-службы Uber.

Опция будет доступна в поездках премиум-класса в машинах Uber Black и Uber Black SUV. В настройках перед вызовом водителя появится возможность выбрать «тихий режим», который предназначен для тех, кто не хочет общаться с шофером. Пользователи могут выбрать и противоположную опцию — «не против поболтать». Тогда водитель будет беседовать с пассажиром.

В числе прочих опций для поездок премиум-класса — выбор температуры в салоне авто, помощь с багажом и увеличенное время ожидания. Все эти возможности пользователи смогут выбрать в настройках перед началом поездки, до того, как им будет назначена машина.

Опции пока доступны только пользователям приложения в Соединенных Штатах.

Менеджер по продуктам Uber Айдын Гаджар в комментарии для TechCrunch пояснил, что таким образом компания намерена сделать поездки премиум-класса более привлекательными. «Мы стремимся сделать больше различий между продуктами премиум-класса и обычными, чтобы стимулировать рост числа поездок», — заявил он.

В июле 2018 года стало известно, что аналогичную опцию может внедрить конкурент Uber — сервис Lyft. Представители компании подтвердили, что изучают эту возможность, однако пока в приложении ее нет. Опция с неразговорчивым водителем в Lyft может быть названа «режимом дзен».

Новости о появлении новых функций в Uber приходят на фоне неудачного для компании выхода на биржу. До IPO компания оценивалась в $120 млрд. Однако после начала торгов акциями Uber их стоимость начала стремительно падать. По итогам торгов в понедельник капитализация составила примерно $76 млрд. Во вторник, 14 мая, капитализация Uber упала до $67 млрд — примерно до 56% от изначальной оценки стоимости компании.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Uber, Такси
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