Uber запустил услугу «молчаливый водитель»

Пассажиры Uber, которые не хотят разговаривать с водителем, смогут выбирать опцию «тихий режим». Пока эта возможность доступна только клиентам в США

Фото: John Taggart / Bloomberg

Компания Uber представила новую услугу для клиентов мобильного приложения. Теперь клиенты могут выбрать опцию «тихий режим» для поездки с водителем, говорится в сообщении пресс-службы Uber.

Опция будет доступна в поездках премиум-класса в машинах Uber Black и Uber Black SUV. В настройках перед вызовом водителя появится возможность выбрать «тихий режим», который предназначен для тех, кто не хочет общаться с шофером. Пользователи могут выбрать и противоположную опцию — «не против поболтать». Тогда водитель будет беседовать с пассажиром.

В числе прочих опций для поездок премиум-класса — выбор температуры в салоне авто, помощь с багажом и увеличенное время ожидания. Все эти возможности пользователи смогут выбрать в настройках перед началом поездки, до того, как им будет назначена машина.

Опции пока доступны только пользователям приложения в Соединенных Штатах.

Менеджер по продуктам Uber Айдын Гаджар в комментарии для TechCrunch пояснил, что таким образом компания намерена сделать поездки премиум-класса более привлекательными. «Мы стремимся сделать больше различий между продуктами премиум-класса и обычными, чтобы стимулировать рост числа поездок», — заявил он.