СМИ сообщили о возможном уходе из оборота дешевых китайских игрушек

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории стран Евразийского экономического союза эксперимент. Предполагается, что в его рамках на территорию союза будут допускать продукцию только тех зарубежных продавцов, у которых есть документы, подтверждающие безопасность ввозимых товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы комиссии.

Сейчас в ЕАЭС, в частности в России, таких требований к иностранным онлайн-продавцам нет, заявила «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Из-за этого потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией, в основном речь идет о дешевых китайских товарах, которые в среднем стоят около 300 руб. за единицу. Эксперт считает, что именно эти товары могут исчезнуть из оборота в России после запуска эксперимента.

Эксперимент предлагается провести с июля 2021-го до конца 2022 года, говорится в проекте. В этот период новые коснутся определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа. В список изделий вошли куклы, игрушечные поезда и животные, наборы конструкторов, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, электронные и настольные игры, а также краски и изделия для карнавалов. Компании, которые продают эти товары в России, должны будут уведомлять покупателей о том, что вся продукция имеет документы о ее соответствии нормам по безопасности ЕАЭС.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии газете заявили, что окончательное решение об эксперименте пока не принято. Там отметили, что новые правила работы помогут обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей союза.

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