Минстрой выступил против беспрепятственного доступа провайдеров в дома

Минстрой выступил за сохранение ограничений для провайдеров при доступе в жилые дома. В министерстве уверены, что беспрепятственный доступ приведет к снижению защиты жилья от террористов и увеличит коммунальные платежи.

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Минстрой совместно с Минкомсвязью готовит официальный отзыв правительства на законопроект об упрощении доступа операторов связи в многоквартирные дома, сообщили РБК в Минстрое. Законопроект в конце прошлого года внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко.

Минстрой настаивает на доработке законопроекта. «Принятие законопроекта в предлагаемой редакции приведет к снижению уровня безопасности проживания в многоквартирных домах и качества содержания общего имущества в многоквартирном доме, провоцируя при этом увеличение платы за содержание жилого помещения и не достигая целей его принятия», — пояснила РБК заместитель начальника отдела коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Юлия Алисова.

Глава комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, который назначен ответственным за этот законопроект, Галина Хованская рассказала РБК, что также против принятия этого законопроекта в нынешнем виде. Представитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи (назначен соисполнителем законопроекта) заявил, что комитет полностью его поддерживает. РБК направил запрос в Минкомсвязь. Рассмотрение законопроекта запланировано на май 2019 года.

Что предлагают сенаторы Согласно Жилищному кодексу, сейчас для установки оборудования в многоквартирных жилых домах нужно разрешение двух третей собственников помещений. После этого операторы могут заключать договоры с управляющими компаниями (УК) домов. Авторы законопроекта указывают на непрозрачность взаимоотношений операторов и УК. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что управляющие требуют плату за размещение оборудования и доступ к нему впоследствии — около 2% выручки интернет-провайдера в год. Сенаторы предложили изменить этот порядок и разрешить операторам получать доступ к общедомовой инфраструктуре по заявлению от собственника квартиры. УК же должна будет рассмотреть заявление за пять рабочих дней и предоставить оператору схему размещения сетей и оборудования.

В Минстрое признают, что «проблема, обозначенная авторами законодательной инициативы, является актуальной и требующей решения на законодательном уровне».