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Минстрой выступил против беспрепятственного доступа провайдеров в дома
Минстрой выступил за сохранение ограничений для провайдеров при доступе в жилые дома. В министерстве уверены, что беспрепятственный доступ приведет к снижению защиты жилья от террористов и увеличит коммунальные платежи.
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Минстрой совместно с Минкомсвязью готовит официальный отзыв правительства на законопроект об упрощении доступа операторов связи в многоквартирные дома, сообщили РБК в Минстрое. Законопроект в конце прошлого года внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко.

Минстрой настаивает на доработке законопроекта. «Принятие законопроекта в предлагаемой редакции приведет к снижению уровня безопасности проживания в многоквартирных домах и качества содержания общего имущества в многоквартирном доме, провоцируя при этом увеличение платы за содержание жилого помещения и не достигая целей его принятия», — пояснила РБК заместитель начальника отдела коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Юлия Алисова.

Глава комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, который назначен ответственным за этот законопроект, Галина Хованская рассказала РБК, что также против принятия этого законопроекта в нынешнем виде. Представитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи (назначен соисполнителем законопроекта) заявил, что комитет полностью его поддерживает. РБК направил запрос в Минкомсвязь. Рассмотрение законопроекта запланировано на май 2019 года.

Что предлагают сенаторы

Согласно Жилищному кодексу, сейчас для установки оборудования в многоквартирных жилых домах нужно разрешение двух третей собственников помещений. После этого операторы могут заключать договоры с управляющими компаниями (УК) домов.

Авторы законопроекта указывают на непрозрачность взаимоотношений операторов и УК. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что управляющие требуют плату за размещение оборудования и доступ к нему впоследствии — около 2% выручки интернет-провайдера в год. Сенаторы предложили изменить этот порядок и разрешить операторам получать доступ к общедомовой инфраструктуре по заявлению от собственника квартиры. УК же должна будет рассмотреть заявление за пять рабочих дней и предоставить оператору схему размещения сетей и оборудования.

В Минстрое признают, что «проблема, обозначенная авторами законодательной инициативы, является актуальной и требующей решения на законодательном уровне».

«Вместе с тем, предлагаемый законопроектом механизм регулирования, ключевым условием которого является обеспечение безвозмездного и беспрепятственного допуска операторов связи к общему имуществу многоквартирного дома [...] по мнению Минстроя России, является недопустимым», — пояснила РБК Юлия Алисова. По ее словам законопроект возлагает на управляющие компании домов «избыточные обязанности» по разработке и выдаче технических требований к размещению оборудования провайдеров, хотя в УК может не быть специалистов для этого.

В Минстрое полагают, что предлагаемый законопроектом механизм «не исключает возможности злоупотреблений» как со стороны управляющий компаний (преднамеренное повреждение инфраструктуры связи, ограничение доступа и пр.), так и со стороны операторов связи (ненадлежащая установка оборудования, повреждение общедомового имущества при монтаже оборудования электросвязи, установка такого оборудования с нарушением требований противопожарной безопасности и пр.). А дополнительная нагрузка на управляющие компании, в том числе траты на ремонт общего имущества в доме, поврежденного операторами связи при монтаже оборудования, «при отсутствии источника компенсации таких расходов, может повлечь увеличение платы за содержание жилого помещения».

Разрешение доступа в подвалы и чердаки «неограниченному кругу лиц», учитывая, что у операторов может быть много сотрудников, «влияет на безопасность проживания в многоквартирном доме и снижает уровень его антитеррористической защищенности», говорят в Минстрое.

Минстрой готов поддержать законопроект при существенных корректировках, которые во многом сохраняют существующее положение вещей. В частности, в Минстрое предлагают закрепить за управляющей компанией полномочия заключать договор с провайдером, если хотя бы один из собственников помещений в доме обратился к нему с заявкой. При этом созывать общее собрание собственников для заключения такого договора не потребуется. За неправомерный отказ в заключении договора Минстрой предлагает установить ответственность.

Кроме того, в министерстве предлагают дать правительству полномочия по утверждению требований к размещению оборудования операторов и полномочия по утверждению условий договоров на размещение оборудования операторов связи в домах, которые операторы будут заключать с провайдерами. Кроме того правительство определит основания для отказа в заключении такого договора.

По словам главы Медиа-Коммуникационного союза (объединяет крупнейших операторов связи и медиа-холдинги) Михаила Демина предложенная схема может быть рабочей только если речь идет о заключении договоров, которые не предполагают платы операторов управляющим компаниям. «Операторы не должны платить управляющим компаниям, так как общее имущество многоквартирных домов управляющим компаниям не принадлежит, а услуги, которые сейчас прописываются в договоры либо входят в должностные обязанности уполномоченного лица управляющей компании, либо находятся за рамками его компетенции», — говорит Демин.

Он добавляет, что «общее мнение профессионального сообщества состоит в том, что к функциям управляющей компании не должен относиться выбор коммерческих поставщиков услуг связи». «Безусловный доступ лицензированных операторов к инфраструктуре ЖКХ, исключающий явные и неявные поборы, прежде всего обеспечит развитие здоровой конкуренции, а следовательно, и новые возможности развития бизнеса для операторов, и улучшение условий предоставления услуг связи для граждан», — заключает Демин.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева категорически не согласно с таким мнением. «Однозначно однозначно общее имущество принадлежит собственникам дома и только они могут решить, как и на каких условиях его могут использовать третьи лица, — говорит Разворотнева, — Нельзя не признать, что сейчас часто управляющие компании подменяют собой собственников, получают деньги и никак за них не отчитываются. Нужно прежде всего решить этот вопрос, внедрить механизмы, специальные счета, чтобы собственники смогли следить за что они получают деньги и на что они идут».

Авторы: Надежда Федорова, Анна Балашова, Александра Посыпкина
Теги: интернет-провайдеры, Минстрой
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