Импортозамещение в ТЭК поручили «Лидеру России» из Schlumberger

Импортозамещение в ТЭК при Минэнерго будет курировать Олег Жданеев, выходец из Schlumberger, победитель конкурса «Лидеры России». Год назад он встречался с Владимиром Путиным и рассказал ему о карьере во Франции, США и Норвегии

Олег Жданеев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Центр компетенций импортозамещения в ТЭК, созданный в начале текущего года при поддержке Минэнерго и Минпромторга, возглавил победитель конкурса «Лидеры России» Олег Жданеев, рассказали РБК федеральный чиновник и сотрудник международной нефтесервисной Schlumberger. С начала текущего года центр работает в формате дирекции на базе подведомственного Минэнерго Российского энергетического агентства. Информацию о назначении подтвердил сам Жданеев и рекомендовавший его на эту позицию заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Мы познакомились с Олегом на конкурсе «Лидеры России», он, как и я, был одним из победителей. Такие мероприятия — логичный способ подбирать и подтягивать компетентных людей на госслужбу. Олег — профессиональный инженер, один из лучших в этой сфере, выбор был очевиден», — сказал Сорокин РБК. Ранее он сам был назначен заместителем министра энергетики после беседы с Владимиром Путиным, в ходе которой тот рекомендовал повысить его за участие в работе над сделкой ОПЕК+.

По словам замминистра энергетики, центр будет анализировать потребности отрасли в технологиях и формировать заказ на оборудование, в том числе для замещения попавших под санкции позиций. Подразделение получит в штат более десятка сотрудников. «Необходимо скоординировать потребности заказчиков с производителями оборудования, чтобы оценить потенциал российских технологий и добиться их окупаемости за счет достаточного количества заказчиков», — пояснил он. Дирекция по импортозамещению будет взаимодействовать с Минэнерго и сотрудничать с Минпромторгом.

Минпромторг, в свою очередь, должен обеспечить господдержку проектам и проконтролировать исполнение заказа, говорил ранее первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

Жданеев окончил Томский политехнический университет, а затем Международный лазерный центр МГУ. В начале 2000-х уехал работать в Европу и с 2003 года по конец 2018 года работал в Schlumberger. В этой компании за свою 15-летнюю карьеру занимал должности от полевого инженера на буровой в Северном и Баренцевом морях до руководителя департамента по производству и разработке нефтегазового оборудования в регионе Россия и Центральная Азия.​