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Семья основателя «Донстроя» выставила на продажу магазины «Алые паруса»
Розничная сеть «Алые паруса», некогда считавшаяся основным конкурентом «Азбуки вкуса», выставлена на продажу. Ее основатели не готовы отказаться лишь от доли в компании, управляющей знаменитым гастрономом «Елисеевский» на Тверской
Максим Блажко (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Розничная сеть «Алые паруса» выставлена на продажу, РБК рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости. Другой источник, знакомый с предложением о продаже, знает, что оно включает в себя девять торговых объектов, шесть из которых находятся в собственности компании, три — под арендой, рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи сети.

Собственники «Алых парусов» выходили с предложением о покупке их объектов, подтвердил РБК президент сети «Азбука вкуса» Вадим Долгов. По его словам, «Азбуке вкуса» могут быть интересны некоторые из выставленных на продажу объектов.

«К нам выходили с предложением о продаже магазинов, но нас оно не заинтересовало», — ответили в пресс-службе «Ленты». X5 Retail Group, по словам ее представителя, не имеет каких-либо договоренностей с собственниками «Алых парусов» о приобретении бизнеса или отдельных объектов, тем не менее, некоторые помещения сети находятся в привлекательных локациях и могли бы быть интересны группе.

Существующая с 1999 года сеть «Алые Паруса» принадлежит Ольге Блажко — матери основателя девелопера «Донстрой» (тогда работал под брендом «Дон-строй») Максима Блажко. Об этом он сам рассказывал в интервью «Ведомостям» в 2006 году: при строительстве «голубых башен» у метро «Щукинская» было решено построить торговую зону. Проектом занялась мать Максима Блажко, которая раньше имела опыт в розничном бизнесе. В 2005 году было решено масштабировать проект. Тогда же в состав сети вошел знаменитый гастроном «Елисеевский» на Тверской улице в Москве.

На пике развития сеть состояла из 18 супермаркетов и гипермаркетов. На 1 февраля 2019 года это были, по информации «INFOLine-Аналитики», только пять супермаркетов, три гипермаркета и «Елисеевский». Их общая торговая площадь — 15,5 тыс. кв. м. Каждый магазин оформлен на отдельное юридическое лицо.

«Елисеевский» не включен в основное предложение о покупке, уверяет источник РБК. В предложении о покупке фигурируют девять объектов, но тогда сеть насчитывала десять магазинов — один уже успел закрыться.

Выручка ретейлера планомерно снижалась с 2014 года, следует из расчетов «INFOLine-Аналитики». В 2017-м падение составило 38%, до 4 млрд руб., по сравнению с предыдущим годом. Оценок за 2018 год пока еще нет.

​Операционный бизнес, за исключением «Елисеевского», может стоить не более 400 млн руб. при условии, что собственники не будут продавать помещения, отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

РБК направил запрос в приемную Ольги Блажко. Представитель структур Максима Блажко на запрос не ответил.

Почему владельцы «Алых парусов» расстаются с бизнесом и все ли объекты сети можно продать — читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Ольга Дубравицкая, Надежда Федорова
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