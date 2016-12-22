Экс-глава производителя «Арматы» нашел новую работу

Бывшего руководителя Уралвагонзавода Олега Сиенко назначили первым вице-президентом Русской медной компании. На новом месте работы он будет отвечать за взаимодействие с федеральными властями и курировать продвижение компании

Олег Сиенко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Олег Сиенко, который на протяжении восьми лет возглавлял Уралвагонзавод (УВЗ), перешел на работу в менеджмент Русской медной компании (РМК). Его назначили на должность первого вице-президента, рассказал он в интервью изданию URA.ru.

По его словам, сотрудничать с председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным он начал давно, не уточнив, о каких видах деятельности идет речь. Предложение начать работать в компании Сиенко получил от Алтушкина в 2017 году.

«Честно скажу, я долго был в раздумьях. Мы решили, что возвратимся в новом году к этому разговору. Было несколько бесед, и мы сошлись на том, что, наверное, есть время быть взаимополезными друг другу. Так в феврале «мечта сбылась рабочих и крестьян», — отметил он.

В РМК Олег Сиенко будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти, а также курировать вопросы, связанные с продвижением компании.

До марта 2017 года Сиенко занимал пост гендиректора Уралвагонзавода. Как сообщали «Ведомости» в начале октября 2016 года, вице-премьер Дмитрий Рогозин обращался к президенту Владимиру Путину с предложением сменить Сиенко. Его работу вице-премьер подверг критике, писало издание.

В корпорации эту информацию издания опровергли, однако уже в конце декабря 2016 года Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 100% акций УВЗ из-за тяжелого финансового положения предприятия. Полномочия Сиенко были досрочно прекращены, на его место назначили ранее занимавшего пост главы Минпромторга Александра Потапова.​