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Бизнес ,  
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СМИ назвали Билла Гейтса крупнейшим частным землевладельцем в США

Мультимиллиардер скупал земельные участки несколько лет и сейчас владеет более чем 1 тыс. кв. км земли, большая часть из которых — сельхозугодья. Владения находятся в 19 штатах
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Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Markus Schreiber / AP)

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в США, сообщает портал The Land Report.

По его данным, Гейтсу принадлежат более 1 тыс. кв. км земли, в том числе 979,3 тыс. кв. км сельхозугодий. Земли расположены в 19 штатах, наиболее крупные владения находятся в Луизиане, Арканзасе, Аризоне и Небраске.

Часть участков предприниматель скупает через подконтрольный ему инвестиционный фонд Cascade Investment, пишет The Land Report.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс давно занимается развитием и преобразованием сельского хозяйства. На сайте фонда говорится о четырех целях этой работы: повысить продуктивность небольших фермерских хозяйств и их дохода, развивать потребление доступных и безопасных для человека продуктов, увеличить возможности женщин в сельском хозяйстве.

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Билл Гейтс

В частности, в 2008 году фонд объявил о выделении $306 млн на гранты для развития ответственного земледелия в регионе к югу от Сахары и в Южной Азии. Тогда Гейтс заявил, что поддержка сельского хозяйства в развивающихся странах практически игнорировалась в последние десятилетия, а она, по его мнению, является важнейшим инструментом для стимулирования развития районов, где живут беднейшие люди.

Гейтс также вкладывал деньги в создание сельскохозяйственных культур, устойчивых к изменению климата, а также в выведение высокопродуктивных молочных коров.

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Билл Гейтс находится на четвертом месте в списке богатейших людей мира по версии Forbes (обновляется в реальном времени). Его состояние насчитывает $120,5 млрд.

Автор
Мария Лисицына
Билл Гейтс землевладельцы сельское хозяйство
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