СМИ назвали Билла Гейтса крупнейшим частным землевладельцем в США

Мультимиллиардер скупал земельные участки несколько лет и сейчас владеет более чем 1 тыс. кв. км земли, большая часть из которых — сельхозугодья. Владения находятся в 19 штатах

Билл Гейтс (Фото: Markus Schreiber / AP)

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в США, сообщает портал The Land Report.

По его данным, Гейтсу принадлежат более 1 тыс. кв. км земли, в том числе 979,3 тыс. кв. км сельхозугодий. Земли расположены в 19 штатах, наиболее крупные владения находятся в Луизиане, Арканзасе, Аризоне и Небраске.

Часть участков предприниматель скупает через подконтрольный ему инвестиционный фонд Cascade Investment, пишет The Land Report.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс давно занимается развитием и преобразованием сельского хозяйства. На сайте фонда говорится о четырех целях этой работы: повысить продуктивность небольших фермерских хозяйств и их дохода, развивать потребление доступных и безопасных для человека продуктов, увеличить возможности женщин в сельском хозяйстве.