Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,09 56,34 EUR Нал. 69,61 68,69 USD Бирж. 56,32 -0,33 EUR Бирж. 69,20 +0,22 USD ЦБ. 56,36 -0,24 EUR ЦБ. 68,82 +0,56 EUR/USD 1,23 +0,01 BTC/USD Бирж. 13906,16 +257,60 MOEX 2261,53 -0,04% RTS 1264,30 +0,26% Brent 70,25 +0,63% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7769,14 -0,12%
В Лесото нашли «исключительного качества» алмаз весом 910 карат
Лента новостей
Президент Ирландии назвал смерть вокалистки Cranberries большой потерей 00:55, Общество СМИ узнали о передаче американских ПЗРК курдам в Сирии 00:35, Политика Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:26, РБК и МегаФон Курды раздора: чем закончится конфликт между США и Турцией в Сирии 00:19, Политика Виновника ложной ракетной тревоги на Гавайях сняли с должности 00:15, Политика Бывший гендиректор обанкротившейся Kira Plastinina перезапустил проект 00:02, Бизнес Телеканалы начали продажи рекламы в трансляциях Олимпиады в Пхёнчхане 00:02, Технологии и медиа В Триполи в результате нападения на аэропорт погибли 20 человек 15 янв, 23:58, Общество Умер Виктор Анпилов 15 янв, 23:54, Общество Кадырову запретили въезд в Литву 15 янв, 23:35, Политика Полиция Греции применила против протестующих слезоточивый газ 15 янв, 23:34, Общество Минюст объяснил подачу иска о ликвидации фонда кампании Навального 15 янв, 23:24, Политика СМИ узнали об уходе в отставку премьер-министра Румынии 15 янв, 23:08, Политика СМИ узнали о согласии Росавиации ввести новые меры контроля чартеров 15 янв, 23:04, Общество На Украине прошли испытания модернизированного ЗРК «Печора» 15 янв, 22:56, Политика Поножовщина в Перми: что привело к нападению подростков на школу 15 янв, 22:56, Общество В полиции назвали необъяснимой смерть вокалистки группы The Cranberries 15 янв, 22:43, Общество Представитель Алексея Ананьева подтвердил его возвращение в Россию 15 янв, 22:34, Финансы Без раздражения: как big data помогает рекламе попасть в цель 15 янв, 22:24, РБК и МегаФон Росгвардия проверит охраняющие школы ЧОПы после драки в Перми 15 янв, 22:11, Общество Кузнецова раскритиковала «хаотичные» действия сотрудников школы в Перми 15 янв, 22:03, Общество Глава МИД Венгрии рассказал о новых языковых ограничениях на Украине 15 янв, 21:51, Политика Международная коалиция уточнила географию размещения погрансил в Сирии 15 янв, 21:51, Политика Минобороны прокомментировало полет Ту-160 вблизи стран НАТО 15 янв, 21:38, Политика Суд отказался допрашивать генерала ФСБ Феоктистова по делу Белых 15 янв, 21:30, Общество Французы вновь потребовали от России погасить царские долги 15 янв, 21:11, Экономика «Бухгалтер Освенцима» подал просьбу о помиловании 15 янв, 21:06, Общество Создатель «Гармони» призвал к «all inclusive в контроле» неба над Сирией 15 янв, 21:01, Политика
В Лесото нашли «исключительного качества» алмаз весом 910 карат
Бизнес, 15 янв, 15:57
0
В Лесото нашли «исключительного качества» алмаз весом 910 карат
В Лесото обнаружили пятый по величине в мире алмаз. Масса находки составляет 910 карат (182 грамма)
Фото: Gem Diamonds

Крупный алмаз был найден в шахте «Летсенг» в Лесото. Сообщение о находке размещено в Twitter эксплуатирующей южноафриканский рудник британской компании Gem Diamonds Ltd.

Ювелирный алмаз «исключительного качества» весит 910 карат (182 г) и принадлежит к алмазам IIа типа. Найденный экземпляр принадлежит к цветовой категории D (бесцветные). Алмазы этого типа почти не содержат примесей азота или бора. Они крайне редки — таких камней в мире менее 1% добычи.

В пресс-релизе на сайте компании уточняется, что новый алмаз из шахты «Летсенг» стал пятым по величине среди когда-либо добытых. Больше найденного в Лесото алмаза был знаменитый «Кулинан» (3106 карат), части которого украшают корону и скипетр британских монархов. Вторым по величине алмазом долгое время оставался «Эксельсиор» (995,2 карата), который был добыт в 1893 году на территории современной ЮАР. Сейчас он переместился на третью строчку, уступив вторую алмазу «Наш свет» (Lesedi la Rona), добытому в Ботсване в 2015 году. На четвертом месте — «Звезда Сьерра-Леоне» массой 969 карат.

Самые крупные и дорогие бриллианты в мире Еще 2 фото
Фотогалерея

Gem Diamonds — глобальная алмазодобывающая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Компании принадлежит 70% шахты «Летсенг» в Лесото (остальные 30% принадлежат правительству Лесото) и 100% шахты «Каго» в Ботсване.

Шахта «Летсенг» известна как месторождение крупных алмазов высокого качества. До последнего момента крупнейшим найденным там алмазом был «Обещание Лесото» (Lesotho Promise), масса которого составила 603 карата (121 г). Его добыли в августе 2006 года.

Самый большой алмаз века продали за $53 млн
Бизнес

Алмаз «Обещание Лесото», который стал 15-м по величине в мире, затем разделили на 26 частей различного размера. Масса самого крупного из полученных бриллиантов составила 75 карат (15 г), а самого маленького — 0,55 карата (110 мг). Суммарная масса полученных бриллиантов равна 224 каратам (44,8 г). Все камни затем были использованы для одного ожерелья стоимостью более $60 млн.

Алмаз «Наш свет» (1109 карат) был добыт на руднике Карове в Ботсване в ноябре 2015 года. Компания Lucara Diamond Corp., которая извлекла его, сумела продать камень только в 2017 году. Стоимость камня составила $53 млн, то есть $47 тыс. за карат.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Южная Африка , алмаз , Лесото
Главное
Кадырову запретили въезд в Литву Политика
Материалы по теме
Сьерра-Леоне продала алмаз за $6,5 млн для вложений в развитие страны Политика
Ростехнадзор назвал причины аварии на алмазном руднике «Мир» Бизнес
В Якутии найден алмаз в 83,5 карата Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.