В Лесото нашли «исключительного качества» алмаз весом 910 карат

В Лесото обнаружили пятый по величине в мире алмаз. Масса находки составляет 910 карат (182 грамма)

Фото: Gem Diamonds

Крупный алмаз был найден в шахте «Летсенг» в Лесото. Сообщение о находке размещено в Twitter эксплуатирующей южноафриканский рудник британской компании Gem Diamonds Ltd.

Ювелирный алмаз «исключительного качества» весит 910 карат (182 г) и принадлежит к алмазам IIа типа. Найденный экземпляр принадлежит к цветовой категории D (бесцветные). Алмазы этого типа почти не содержат примесей азота или бора. Они крайне редки — таких камней в мире менее 1% добычи.

В пресс-релизе на сайте компании уточняется, что новый алмаз из шахты «Летсенг» стал пятым по величине среди когда-либо добытых. Больше найденного в Лесото алмаза был знаменитый «Кулинан» (3106 карат), части которого украшают корону и скипетр британских монархов. Вторым по величине алмазом долгое время оставался «Эксельсиор» (995,2 карата), который был добыт в 1893 году на территории современной ЮАР. Сейчас он переместился на третью строчку, уступив вторую алмазу «Наш свет» (Lesedi la Rona), добытому в Ботсване в 2015 году. На четвертом месте — «Звезда Сьерра-Леоне» массой 969 карат.

Gem Diamonds — глобальная алмазодобывающая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Компании принадлежит 70% шахты «Летсенг» в Лесото (остальные 30% принадлежат правительству Лесото) и 100% шахты «Каго» в Ботсване.

Шахта «Летсенг» известна как месторождение крупных алмазов высокого качества. До последнего момента крупнейшим найденным там алмазом был «Обещание Лесото» (Lesotho Promise), масса которого составила 603 карата (121 г). Его добыли в августе 2006 года.

Алмаз «Обещание Лесото», который стал 15-м по величине в мире, затем разделили на 26 частей различного размера. Масса самого крупного из полученных бриллиантов составила 75 карат (15 г), а самого маленького — 0,55 карата (110 мг). Суммарная масса полученных бриллиантов равна 224 каратам (44,8 г). Все камни затем были использованы для одного ожерелья стоимостью более $60 млн.

Алмаз «Наш свет» (1109 карат) был добыт на руднике Карове в Ботсване в ноябре 2015 года. Компания Lucara Diamond Corp., которая извлекла его, сумела продать камень только в 2017 году. Стоимость камня составила $53 млн, то есть $47 тыс. за карат.