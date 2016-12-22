СМИ узнали о рекомендации включить сына Патрушева в совдир РЖД

Правительство рекомендовало включить главу Россельхозбанка Дмитрия Патрушева в совет директоров ОАО «РЖД», узнал «Коммерсантъ». После этого он может вовсе уйти из банка, утверждают собеседники газеты

Дмитрий Патрушев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Министерство экономического развития предложило расширить совет директоров ОАО «РЖД» с 13 до 15 человек и заменить некоторых его членов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. По словам собеседника издания, на одно из этих мест правительство рекомендовало председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева.

Кроме того, в совете директоров ОАО «РЖД» освобождается место бывшего министра экономики Станислава Воскресенского, который в октябре получил назначение на должность врио губернатора Ивановской области — вместо него Минэкономики предлагает назначить нового замминистра экономического развития Михаила Расстригина.

Два новых места Минэкономразвития предполагало отдать руководителю управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности «ВТБ Капитала» Елене Сахновой и экс-губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, который ушел со своего поста в сентябре прошлого года.

Правительство согласилось с предложением по кандидатурам Расстригина и Толоконского, однако на третью позицию порекомендовало Патрушева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Еще один собеседник издания считает, что расширение совета директоров ОАО «РЖД» понадобилось именно для того, чтобы создать кресло для Дмитрия Патрушева: просто отдать ему одно из мест представителей Минэкономики было нельзя. Пятнадцатое же место вводится для удобства при голосовании.

В Минэкономики «Коммерсанту» рекомендовали направить вопрос о списке кандидатов в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича, занимающего также пост председателя совета директоров монополии, от комментариев отказались. В ОАО «РЖД» сообщили, что вопрос в компетенции правительства.

Правление Россельхозбанка Дмитрий Патрушев возглавляет с 26 мая 2010 года. Последний раз банк получал прибыль в 2013 году — тогда ему удалось заработать 729 млн руб. С июля 2014 года Россельхозбанк находится под секторальными санкциями США.

Согласно отчетности по МСФО, в 2014 году РСХБ получил чистый убыток в 47,9 млрд руб. Более 70 млрд руб. убытков Россельхозбанк получил в 2015 году, а в 2016 году его отчетность вновь показала убыток свыше 58,9 млрд руб.