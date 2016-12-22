СМИ узнали о возможной продаже «яхты Сталина» в Азербайджан

Построенный в 1934 году теплоход «Максим Горький» может быть продан: его эксплуатация стала нерентабельна из-за высокой стоимости. Судно в прошлом называли «яхтой Сталина», но ходили на нем другие партийные лидеры

Теплоход «Максим Горький» (Фото: Николай Мошков / ТАСС)

Московское речное пароходство (МРП) намерено продать построенный в 1934 году теплоход «Максим Горький», одним из претендентов на судно является Азербайджанское каспийское морское пароходство. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и подтверждение гендиректора МРП Константина Анисимова.

С 2014 года судно из-за высокой стоимости эксплуатации используется только как ресторан. МРП намеревается выручить за него около 20 млн руб., утверждают источники газеты. «С учетом того, что компания активно инвестирует в строительство нового флота, субсидировать «Максима Горького» накладно», — заметил Анисимов.

По словам гендиректора МРП, помимо азербайджанской компании на теплоход претендует администрация Нижнего Новгорода. Для города, по его мнению, «Максим Горький» — «знаковое судно», поскольку построено на местных верфях, а в 2018 году отмечается 150 лет со дня рождения писателя. Интерес азербайджанского пароходства может быть связан с тем, что в 2018 году оно отмечает свое 160-летие и на теплоходе может быть создан музей морского флота, объяснил Анисимов.

Судно было построено на нижегородской верфи «Красное Сормово» в 1934 году по проекту военно-технического отдела ОГПУ НКВД и предназначено для правительства СССР. Длина теплохода — около 69 м, ширина — 13 м. Он мог развивать скорость свыше 30 км/ч.

«Уж кто только не отдыхал на теплоходе в разные времена», — утверждается на сайте «Мостурфлота». Документальных подтверждений, что на нем бывал Иосиф Сталин, нет, тем не менее судно называют «яхтой Сталина». Нет также подтверждений, что на нем ходил и сам Максим Горький.

В разные годы на теплоходе отдыхали советские функционеры и партийные лидеры: Лаврентий Берия, Лазарь Каганович, Анастас Микоян, Серго Орджоникидзе, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев, Леонид Брежнев. В 1950-е годы он уже потерял свое значение и стал обслуживать делегации министерств и ведомств, рабочих и творческих коллективов, возил пассажиров на пляжи в Подмосковье.

В 2003 году на теплоходе заменили двигатели, навигационное оборудование и механизмы, отремонтировали корпус и провели реставрацию внутренних помещений.

В администрации Нижнего Новгорода сообщили «Коммерсанту», что не собираются покупать теплоход. Обсуждалась лишь возможность переместить его на набережную Нижнего Новгорода и устроить там музей под открытым небом, но проект не предполагал перехода судна в муниципальную собственность.