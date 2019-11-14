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Правкомиссия поддержала Fortum в споре о покупке Uniper
Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила покупку финской Fortum немецкой Uniper. Сделка не могла завершиться из-за противодействия Uniper и жесткого законодательства России о стратегических инвестициях
Фото: Lehtikuva / Reuters

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по поглощению финской Fortum германской Uniper, но с отлагательным условием, сообщил журналистам по итогам заседания комиссии руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает корреспондент РБК. Она может быть закрыта после того, как в России вступит в силу новый закон, разрешающий инвесторам под контролем иностранного государства покупать стратегические активы при определенных условиях.

Fortum скупала пакеты акций Uniper с лета 2018 года: тогда финская компания купила 46,65% у немецкой E.On, а в октябре этого года — еще 20,5% у инвестиционных фондов Elliott и Knight Vinke. Менеджмент Uniper с самого начала был против сделки, заявляя об отсутствии синергии в бизнесе компаний и называя ее «враждебным поглощением». Компания также «сделала попытку намеренно задержать сделку»: по инициативе ее российской «дочки» «Юнипро» водоканалу одной из электростанций — Сургутской ГРЭС-2 — был присвоен статус стратегического, а контроль над такими активами для инвесторов под контролем иностранного государства запрещен, рассказывал в интервью «Коммерсанту» глава Fortum Пекка Лундмарк.

Fortum обратилась к президенту Путину с просьбой разрешить ситуацию, говорил в июне этого года министр экономического развития Максим Орешкин.

Электроэнергетика в России является открытой сферой для иностранных инвесторов, и Fortum уже инвестировала в эту сферу больше $3 млрд, напомнил Артемьев после заседания правкомиссии 14 ноября. И вышло так, что актив, который стоит намного меньше 1% всех активов компании и которому присвоен статус естественной монополии (стратегического объекта), наложил ограничения на всю большую сделку, объяснил он. ФАС разработала поправки в законодательство, которые позволят таким инвесторам, как Fortum, докупать больше [50%], если стоимость актива, вызывающего ограничения, меньше 1%, рассказал Артемьев.

По его словам, поправки подготовлены не только ради сделки Fortum. «У нас есть более 30 инвесторов иностранных, которые примерно в таком же положении», — рассказал Артемьев. Это произошло из-за особенностей экономики СССР, когда, например, строился металлургический комбинат (открытая сфера бизнеса, куда можно инвестировать иностранцам), но он отапливает и поставляет воду в соседний поселок (естественно-монопольные виды бизнеса, попадающие под ограничения).

Таким образом, Fortum может провести сделку сейчас, а закрыть — после вступления в силу соответствующих поправок, заключил Артемьев: «Правительство будет делать все возможное для поддержки этого проекта, потому что мы видим большую пользу от этих инвестиций и очень добросовестную работу компании Fortum».

Автор: Алина Фадеева
Теги: Fortum Power, Uniper
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