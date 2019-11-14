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Премия РБК ,  
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Определены номинанты Премии РБК 2019
Опубликован лонг-лист шестой Премии РБК — в него попали 96 человек. Логика голосования в этом году изменилась: шорт-листы будут финальными, определения одного победителя в номинации не будет
Фото: Андрей Стекачев / РБК

Определить лауреатов предстоит экспертным советам в шести номинациях: «Менеджер», «Предприниматель», «Стартапер», «Инвестор», «Визионер», «Менеджер в социальной сфере».

Всего на Премию РБК номинировано 96 человек: эксперты и аудитория РБК выбрали тех, кто добился в этом году самых ярких и показательных результатов в бизнесе и управлении.

В каждой номинации существует свой экспертный совет, в который входят те, кто давно и успешно работает в данном направлении бизнеса. Но есть важное изменение: в этом году мы открыли прием заявок от аудитории. Многие из потенциальных номинантов, предложенных читателями и зрителями РБК, были приняты экспертными советами в лонг-листы.

Премия РБК меняется вслед за российским бизнес-сообществом: в нем уже больше героев, чем мы можем наградить. Поэтому в этом году не будем вручать премию только одному победителю в номинации, но будем чествовать всех финалистов, которых определят эксперты.

Так как в этом году у нас нет задачи выбрать единственного победителя в каждой номинации, голосование будет одно — по лонг-листам. Сформированные таким образом шорт-листы будут финальными.

Онлайн-голосование продолжается до 25 ноября: эксперты решают, кто войдет в шорт-лист Премии РБК. Главная деловая вечеринка года, на которой будут оглашены имена самых выдающихся представителей бизнеса в этом году, состоится 16 декабря.

Качество голосования и соответствие процесса отбора номинантов обеспечивает новый независимый наблюдатель премии — EY.

Теги: Премия РБК
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