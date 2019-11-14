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«Яндекс» в 1,7 раза снизил стоимость недвижимости для экономии на налогах
«Яндекс» через суд снизил кадастровую стоимость здания бывшей гостиницы «Корстон», на месте которой планирует построить свою новую штаб-квартиру. Это позволит интернет-компании сэкономить в год на налогах более 30 млн руб.
Яндекс YNDX ₽2 180 +0,29% Купить
Отель Korston (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

«Яндексу» удалось через суд снизить кадастровую стоимость своей недвижимости в 1,7 раза — с 5 млрд до 3 млрд руб., следует из мотивировочного решения Московского городского суда, опубликованного 7 ноября 2019 года. Снижение кадастровой оценки означает для компании уменьшение налогов: ставка налога на недвижимость для организаций в Москве установлена на 2019 год в 1,6% от кадастровой стоимости объекта. Таким образом, по старой оценке компания должна была бы платить почти 80 млн руб. в год, а сейчас на 32 млн руб. меньше.

«Яндекс» подал иск к департаменту городского имущества и управлению Росреестра по Москве в июне 2019-го. Из опубликованного решения суда удален адрес спорной недвижимости, но летом представитель компании уточнял РБК, что иск касается недвижимости на ул. Косыгина. Именно здесь интернет-компания планирует построить свою новую штаб-квартиру — «Яндекс» купил здание гостиницы «Корстон» и земельный участок в декабре 2018 года за $145 млн (почти 10 млрд руб. по курсу ЦБ на дату закрытия сделки).

Пресс-служба «Яндекса» отказалась комментировать решение суда. В пресс-службе управления Росреестра по Москве ответили, что выступали по делу не ответчиком, а заинтересованным лицом (в карточке дела управление названо административными ответчиком). Действующую с 2019 года кадастровую стоимость объектов недвижимости в Москве определяет ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», подведомственное департаменту городского имущества Москвы. В департаменте не ответили на запрос РБК.

Бизнес
Глава «Яндекса» — РБК: «Все эти инициативы разрушительны»

«Яндекс» оспаривал кадастровую стоимость недвижимости, которая была установлена в результате государственной кадастровой оценки на 1 января 2018 года. Стоимость, установленная на 1 января 2018 года, применяется как база для расчета налога с 2019 года и далее, пока Москва заново не переоценит, объясняет управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик. В решении суда указано, что оно является основанием для внесения в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений об изменении кадастровой стоимости.

Как собственники могут оспорить завышенную, по их мнению, кадастровую стоимость недвижимости, как изменилось количество таких споров и какие поправки о совершенствовании кадастровой оценки правительство внесло в Госдуму — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Яндекс
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