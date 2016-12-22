«Аэрофлот» рассказал о планах ввести биометрический контроль в аэропортах

В следующем году «Аэрофлот» может начать использовать биометрические технологии при посадке пассажиров на рейс. Ранее тестировать подобные инновации начали в аэропортах США, Европы и ОАЭ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Аэрофлот» со следующего года может начать применять биометрические технологии при посадке на рейс. Об этом на форуме «Крылья будущего» заявил замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям Кирилл Богданов.

По словам Богданова, компания планирует использовать собственные технологии в этой сфере. Сбор данных будет происходить при проходе рамок спецконтроля на входе в «чистую зону» аэропорта, пояснил он. «Вы будете прикладывать свой посадочный [талон], камера моментально сфотографирует ваше лицо, распознает, и уже на гейте достаточно также будет приложить посадочный — камера сфотографирует и сравнит ваше лицо с тем, что было на спецконтроле, и если оно совпадает, вы проходите автоматически на посадку», — объяснил Богданов (цитата по ТАСС).

Подобная технология поможет ускорить процесс посадки на 30%, подчеркнул замгендиректора «Аэрофлота».

«Мы готовимся к реализации подобного проекта в аэропорту. Использование биометрических данных — это перспективное для нас направление, которое позволит создать для пассажиров технологичный, удобный и современный сервис», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово. РБК направил запрос в пресс-службы аэропортов Внуково и Шереметьево.

По данным швейцарской ИТ-компании SITA, работающей в авиационной отрасли, 77% аэропортов и 71% авиалиний планируют запустить крупные программы по идентификации пассажиров с помощью биометрических данных в течение следующих пяти лет, писал Forbes в сентябре.

В том же месяце американская Delta Air Lines объявила о запуске первого в США полностью биометрического международного терминала (F) в аэропорту Хартсфилд-Джексона в Атланте. Использование терминала будет опциональным для пассажиров, летящих международными рейсами. С помощью идентификации по фотографии у специального стенда пассажиры смогут самостоятельно зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, осуществить посадку на самолет и пройти проверку Таможенно-пограничной службы США (при прилете в США). Для прохождения через контроль в терминале клиентам Delta Air Lines нужно пройти онлайн регистрацию, а затем воспользоваться стендам идентификации по фото, не предъявляя паспорт.

Тестирование систем биометрического контроля проводил другой американский перевозчик JetBlue, а также нидерландский аэропорт Схипхол в партнерстве с авиакомпанией KLM, писала The Independent. Пассажирам нидерландской авиакомпании предлагалось просканировать паспорт, посадочный талон и сделать фотографию у специального стенда, а затем пройти на посадку.

Авиакомпания Emirates в октябре объявила о подготовке к введению «биометрического коридора» в аэропорту Дубая. Перевозчик обещает пассажирам прохождение регистрации, выполнение иммиграционных формальностей и посадки на рейс, «просто проходя через аэропорт». Система работает для премиальных клиентов, которые во время прохождения по коридору проверяются иммиграционными службами без контакта с сотрудниками таможни и необходимости ставить штамп в паспорте. При проверке в аэропорту сверяются фотографии и радужная оболочка глаза пассажира.