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Вокзал Grand Central в Нью-Йорке продадут за $35 млн
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Вокзал Grand Central в Нью-Йорке продадут за $35 млн
Бизнес, 08:59
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Вокзал Grand Central в Нью-Йорке продадут за $35 млн
Его купит Metropolitan Transportation Authority. В настоящий момент вокзал она эксплуатирует по договору аренды
Фото: Adrees Latif / Reuters

Крупная американская транспортная компания, оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) приняла решение купить Центральный вокзал Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на сообщение ее пресс-службы пишет Bloomberg. Сделку, по данным агентства, уже одобрил финансовый комитет компании. Ее стоимость составит $35 млн.

Помимо этого Metropolitan Transportation Authority, как отмечает агентство, собирается приобрести нью-йоркскую пригородную железную дорогу Метро-Север (Harlem Line Metro North Railroad) — действует на севере штата Нью-Йорк и Коннектикут, в том числе проходит в городах Порт Джервис, Спринг-Вэлли, Паукипси, Уайт-Плейнс, Стамфорд, Нью-Ханаан, Данбери и Уотербери, — а также купить пригородную железнодорожную линию Hudson Line. Последняя идет к северу от Нью-Йорка вдоль восточного берега реки Гудзон. В настоящее время эти пути, согласно сообщению MTA, находятся во владении компании с ограниченной ответственностью Midtown Trackage Ventures. Ей, как замечает Bloomberg, принадлежат активы, которые когда-то были у железной дороги первого класса PennCentral Transportation (в 1970-х годах она обанкротилась).

Ожидается, что полностью покупка нью-йоркского Центрального вокзала, пригородной железной дороги Метро-Север и линии Hudson Line Metropolitan Transportation Authority будет одобрена 15 ноября, отмечает агентство. Сделка, по его информации, будет закрыта через 11 месяцев. Сейчас Metropolitan Transportation Authority арендует эти активы.

«С финансовой точки зрения это было непросто. Мы должны были воспользоваться возможностью приобрести [Центральный вокзал Нью-Йорка и две пригородные линии] или остаться их арендатором еще на 270 с лишним лет», — прокомментировал Bloomberg​ сделку директор по вопросам развития MTA Янно Либер. Принять окончательное решение по этому поводу компании, по его словам, помогли низкие процентные ставки и предложенная продавцом скидка в размере $500 тыс. «Это значило, что дешевле купить сейчас, чем потом платить арендную плату за все это время», — добавил Либер.

Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка (Grand Central Station) является одним из старейших вокзалов в США. Он расположен в среднем Манхэттене. Впервые пассажиров Grand Central Station принял в 1913 году. Ежедневно вокзалом пользуются около 750 тыс. посетителей, что делает его одним из самых посещаемых мест в Нью-Йорке — вторым после Таймс-сквер, замечает Bloomberg.

Metropolitan Transportation Authority является некоммерческой корпорацией, ответственной за общественный транспорт в штате Нью-Йорк (там она обслуживает 12 округов), а также в двух округах на юго-западе Коннектикута (перевозка осуществляется по контракту с департаментом транспорта штата). Сама по себе MTA является крупнейшим транспортным управлением в США.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Нью-Йорк
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