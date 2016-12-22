Минобороны утвердило техзадание на новый транспортник Ил-276

Тактико-техническое задание на новый средний транспортный самолет Ил-276 утверждено Минобороны, заявили в «Ильюшине». Первый полет новой машины запланирован на 2023 год, серийный выпуск — на 2026 год

Фото: ПАО "Ил"

Министерство обороны утвердило тактикто-техническое задание на производство нового среднего военно-транспортного самолета Ил-276.

«Тактико-техническое задание на средний военно-транспортный самолет утверждено», — цитирует «РИА Новости» представителя ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина».

«Мы уверены, что на несколько десятилетий самолет Ил-276 станет одним из основных средств Военно-транспортной авиации», — добавил собеседник агентства.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что первые в истории создания военно-транспортных самолетов тактико-техническое задание будет одновременно подготовлено и под нормы Минобороны, и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Это позволит существенно сократить сроки проведения сертификации самолета, уточнил тогда телеканал.

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявляла, что Ил-276 (ранее проект назывался Ил-214) сможет выполнять транспортные, десантные, санитарные и другие «спецзадачи». Самолет должен прийти на смену военно-транспортному воздушному судну Ан-12, находящемуся на вооружении авиации России, СНГ и других стран. Он может перевозить от 70 до 80% применяемых видов оружия и военной техники. Ил-276 можно использовать в высокогорных аэродромах с бетонным и грунтовым покрытием в разных климатических условиях.



По расчетам, самолет сможет поднимать в воздух до 20 тонн грузов, его крейсерская скорость составит 800 км в час, а сечение грузовой кабины будет таким же, как и гораздо более тяжелого Ил-76.

