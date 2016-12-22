Минкомсвязи предложило отменить лицензии на издание DVD и CD

Проект закона об отмене лицензирования выпуска фильмов, музыкальных записей и программ на компакт-дисках, DVD и других материальных носителях получил одобрение правительственной комиссии

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Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила законопроект об отмене лицензирования деятельности по выпуску программ и аудиовизуальной продукции на DVD-дисках, CD-дисках и других материальных носителях.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Проект закона подготовлен Минкомсвязи.

«В свое время лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров произведений и программ на компакт-дисках и DVD–дисках вводилось для борьбы с контрафактом, но на сегодняшний день оно свою задачу выполнило. Основным каналом распространения аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для ЭВМ, в том числе и «пиратских», стал интернет», — говорится в сообщении.

В сложившейся ситуации лицензирование изготовления дисков «не является эффективным механизмом борьбы с распространением контрафактной продукции».

В комиссии уточнили, что в 2018 году на этот вид деятельности было выдано только две лицензии, а всего в реестре числится 82 действующие лицензии на издание программ и фильмов на твердых носителях.

Объем продаж фильмов и другой аудиовизуальной продукции с 2005 по 2010 год упал вдвое и продолжает снижаться. Объем продаж музыкальных записей в интернете сейчас в шесть раз превышает объемы их реализации на дисках. «Продажи кинопродукции на дисках составляют 400 млн рублей, онлайн-видео — 5 млрд рублей. Кроме того, за последние пять лет в шесть раз сократилось количество релизов фильмов на DVD. В сегменте Blu-ray за последние три года объем продаж сократился в четыре раза», — гласит пояснительная записка.

Отмена лицензирования выпуска программ и другой продукции на дисках не принесет вреда правообладателям, заключила комиссия. Законопроект о «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» в дальнейшем будет рассмотрен на заседании правительства.