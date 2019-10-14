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Премия РБК ,  
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Премия РБК 2019: время меняться
Пять лет подряд Премия РБК отмечала успехи владельцев бизнеса, менеджеров и инвесторов, награждала лучшие стартапы и руководителей социальных проектов. Но российский бизнес меняется. Пришло время меняться и нам
Фото: Андрей Любимов / РБК

Изменения в логике премии

Пять лет Премия РБК оставалась отражением российского бизнеса. Мы искали, изучали и сравнивали тех, кто в течение года добивался исключительных результатов, и выбирали лучших. Мы следили за тем, как менялся бизнес, и поняли, что в нем стало больше героев, чем мы можем наградить. Пришло время меняться и нам.

Поэтому в этом году мы не будем вручать Премию РБК только одному победителю в номинации. Вместо этого мы будем поздравлять и чествовать всех финалистов, которых выберут экспертные советы в номинациях.

Предложите своего номинанта

В этом году роль аудитории РБК в процессе выбора номинантов выросла еще сильнее. Приз зрительских симпатий не отражал в полной мере идеи участия в выборе героев бизнеса не только экспертов и представителей индустрии, но и вас, людей, которые делают бизнес, интересуются им и, главное, пользуются им. Поэтому в этом году вы можете выдвинуть своего кандидата — человека, чьи достижения в 2019 году вы считаете исключительными, — на участие в Премии РБК.

Чтобы это сделать, нужно заполнить соответствующую форму на сайте до 1 ноября. В ней нужно выбрать номинацию, в которой вы хотите выдвинуть своего кандидата, указать его имя и фамилию, компанию и должность, оставить актуальные контакты и описать в одном-двух предложениях достижения номинанта за год. Все пользовательские заявки будут рассмотрены экспертными советами и аудитором.

Эксперты и голосование

В этом году, как и в прошлом, в каждой номинации свой экспертный совет: их составляют те, кто давно и успешно работает в направлении бизнеса, который представляет номинация. Так как в этом году у нас нет задачи выбрать единственного победителя в каждой номинации, голосование будет одно — по лонг-листам. Сформированные таким образом шорт-листы будут финальными.

Качество голосования и соответствие процесса отбора номинантов обеспечивает новый независимый наблюдатель премии — EY.

Сроки

Аудитория может предлагать номинантов до 1 ноября. Потом все полученные заявки будут проверены и аудированы нашими внутренними кураторами, экспертами и представителями EY. Лонг-листы, состоящие из заявок аудитории и экспертов, будут опубликованы 7 ноября.

С 7 по 14 ноября пройдет онлайн-голосование экспертных советов: их задачей будет выбрать из лонг-листов то количество лауреатов премии, которое они считают нужным.

5 декабря мы поздравим всех, кто попал в шорт-листы премии — людей, чьи достижения и результаты получили признание и от аудитории, и от экспертов, и от коллег по отрасли. Тогда же и опубликуем результаты на сайте.

С вопросами, предложениями и любой обратной связью можно писать на awards@rbc.ru.

Теги: премия РБК
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