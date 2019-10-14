Премия РБК 2019: время меняться

Пять лет подряд Премия РБК отмечала успехи владельцев бизнеса, менеджеров и инвесторов, награждала лучшие стартапы и руководителей социальных проектов. Но российский бизнес меняется. Пришло время меняться и нам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Изменения в логике премии

Пять лет Премия РБК оставалась отражением российского бизнеса. Мы искали, изучали и сравнивали тех, кто в течение года добивался исключительных результатов, и выбирали лучших. Мы следили за тем, как менялся бизнес, и поняли, что в нем стало больше героев, чем мы можем наградить. Пришло время меняться и нам.

Поэтому в этом году мы не будем вручать Премию РБК только одному победителю в номинации. Вместо этого мы будем поздравлять и чествовать всех финалистов, которых выберут экспертные советы в номинациях.

Предложите своего номинанта

В этом году роль аудитории РБК в процессе выбора номинантов выросла еще сильнее. Приз зрительских симпатий не отражал в полной мере идеи участия в выборе героев бизнеса не только экспертов и представителей индустрии, но и вас, людей, которые делают бизнес, интересуются им и, главное, пользуются им. Поэтому в этом году вы можете выдвинуть своего кандидата — человека, чьи достижения в 2019 году вы считаете исключительными, — на участие в Премии РБК.