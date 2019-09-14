Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Двое россиян пострадали во время парасейлинга в Анталье Общество, 22:38 Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском Общество, 22:15 «Манчестер Сити» проиграл первый матч в сезоне чемпионата Англии Спорт, 22:09 Первая западная гостиничная сеть решила зайти в Сирию Бизнес, 22:01 Число жертв аварии с автобусом в Ярославской области выросло до восьми Общество, 21:46 Чемпионка России по фигурному катанию Щербакова выиграла турнир в Италии Спорт, 21:46 МЭА назвало достаточными запасы нефти после атаки дронов на Saudi Aramco Бизнес, 21:27 «Локомотив» победил «Сочи» в чемпионате России Спорт, 21:18 Польский турист погиб в Армении после нападения медведя Общество, 20:58 Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку Спорт, 20:53 Электричка насмерть сбила двух человек в Мытищах Общество, 20:36 Игрок «Челси» первым в истории АПЛ сделал хет-трик и забил в свои ворота Спорт, 20:28 Трамп и Нетаньяху обсудили соглашение о взаимной обороне Политика, 20:25 Во французском Нанте задержали 30 «желтых жилетов» Общество, 20:12
Бизнес ,  
0 
Первая западная гостиничная сеть решила зайти в Сирию
Речь идет о французской Louvre Hotels Group. Она откроет два отеля в Дамаске и станет первой западной компанией, работающей в этой сфере в стране, где с 2011 года продолжаются боевые действия, указывает Syria Report
Виды Дамаска (Фото: Hassan Ammar / AP)

Французская Louvre Hotels Group подписала контракт на управления двумя отелями в сирийской столице Дамаске. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на компанию.

Контракт был подписан с частной компанией Nazha Investments Group, которая отвечает за обновление двух отелей, которые были закрыты в течение нескольких лет. Их открытие запланировано на весну 2020 года под названиями Royal Tulip Semiramis (пятизвездочный) и Golden Tulip Mazzeh (четырехзвездочный).

Louvre Hotels Group станет первым западным гостиничным оператором, который пришел в Сирию с момента начала гражданской войны в 2011 году, замечает экономический журнал The Syria Report.

Louvre Hotels Group была основана семьей Taittinger в 1976 году, сейчас она управляет 1,5 тыс. отелей, включая недорогие бренды, такие как Première Classe, и люксовые, такие как Royal Tulip. В 2015 году Louvre Hotels Group, со штаб квартирой в Париже, была продана китайской Jin Jiang International, занимающего второе место в мире в индустрии гостиничного бизнеса.

В отношении Сирии с 2011 года со стороны США и ЕС действуют различные санкции. Среди них включают нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, экспортные ограничения на некоторое оборудование и технологии. Louvre Hotels Group заявляет, что «строго придерживается международных принципов» в отношении сирийского режима.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: отели, Сирия, Дамаск
Материалы по теме
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Политика
Эрдоган обвинил США в желании обезопасить своих сторонников в Сирии
Политика
МИД сообщил о возвращении в Европу 2 тыс. боевиков из Сирии и Ирака
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter