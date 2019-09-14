Первая западная гостиничная сеть решила зайти в Сирию

Речь идет о французской Louvre Hotels Group. Она откроет два отеля в Дамаске и станет первой западной компанией, работающей в этой сфере в стране, где с 2011 года продолжаются боевые действия, указывает Syria Report

Виды Дамаска (Фото: Hassan Ammar / AP)

Французская Louvre Hotels Group подписала контракт на управления двумя отелями в сирийской столице Дамаске. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на компанию.

Контракт был подписан с частной компанией Nazha Investments Group, которая отвечает за обновление двух отелей, которые были закрыты в течение нескольких лет. Их открытие запланировано на весну 2020 года под названиями Royal Tulip Semiramis (пятизвездочный) и Golden Tulip Mazzeh (четырехзвездочный).

Louvre Hotels Group станет первым западным гостиничным оператором, который пришел в Сирию с момента начала гражданской войны в 2011 году, замечает экономический журнал The Syria Report.

Louvre Hotels Group была основана семьей Taittinger в 1976 году, сейчас она управляет 1,5 тыс. отелей, включая недорогие бренды, такие как Première Classe, и люксовые, такие как Royal Tulip. В 2015 году Louvre Hotels Group, со штаб квартирой в Париже, была продана китайской Jin Jiang International, занимающего второе место в мире в индустрии гостиничного бизнеса.

В отношении Сирии с 2011 года со стороны США и ЕС действуют различные санкции. Среди них включают нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, экспортные ограничения на некоторое оборудование и технологии. Louvre Hotels Group заявляет, что «строго придерживается международных принципов» в отношении сирийского режима.