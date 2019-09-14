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«Траст» продал землю в Чертаново девелоперу из Баку
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Государственный банк «Траст», на баланс которого были переведены непрофильные активы санируемых банков, продал торгово-складской комплекс с авторынком на Варшавском шоссе, 170, сообщили РБК в пресс-службе банка. Объект был выставлен на продажу за 2,6 млрд руб. В банке отметили, что «итоговая цена оказалась выше ожиданий», но не назвали ее, так же как и покупателя актива.

Комплекс расположен у метро «Аннино» в Южном Чертаново. Площадь складских помещений составляет 11 тыс кв. м, земельного участка — 21,7 га. Актив попал в «Траст» после присоединения к нему Рост Банка (его санатором выступал Бинбанк) в марте 2019-го, недвижимость оформлена на компанию АО «Русинком».

Новым владельцем компании стала структура, связанная с азербайджанским девелопером AF Holding, сообщили два источника «Ведомостей», близких к участникам сделки. По их информации, это будет первый столичный проект девелопера. Источник РБК на рынке недвижимости также сообщил, что покупателем выступили структуры AF Holding.

На сайте компании говорится, что она специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Ей принадлежит строительная компания Ugur-97, завод AFSAN Plastik, торговые центры AF Mall и AFcom Plaza, гостиничный комплекс AF Hotel Aqua Park и аквапарки в Баку. По данным СПАРК, компанию возглавляет Ильяс Мохнатов.

Компания «Русинком» ранее была подконтрольна группе «Сафмар» (в прошлом — БИН) Михаила Гуцериева. На этом участке планировалось строительство парка развлечений в партнерстве с компанией Universal, соглашение с ней было подписано еще в 2011 году. В 2016-м тогдашний председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщал, что на Варшавском шоссе построят многофункциональный комплекс площадью 775,8 тыс. кв. м.

В 2017 году Гуцериев сообщил, что проект Universal Studios переносится с Варшавского шоссе на территорию Новой Москвы. Это позволило бы создать там точку притяжения и организовать рабочие места, аргументировал решение бизнесмен. На участке «Русинкома» Гуцериев планировал построить около 500 тыс. кв. м жилья. Однако в результате территория перешла «Трасту» вместе с другими активами группы «Сафмар».

Авторы: Надежда Федорова, Павел Казарновский, Виктория Полякова
Теги: «Траст»
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