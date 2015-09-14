Hilton получит в управление отель на Тверской

Группа БИН семьи Гуцериевых и Михаила Шишханова передаст гостиницу «Люксъ» (бывшая «Центральная») на Тверской улице в Москве американской сети Hilton Worldwide

Гостиница «Люксъ» (бывшая «Центральная») на Тверской улице в Москве (Фото: ТАСС/ Борис Кавашкин)

Как сообщает газета «Ведомости», Группа БИН вела переговоры по поводу «Люксъ» с несколькими ведущими международными брендами, однако предварительная договоренность была достигнута именно с Hilton, работавшей с Группой БИН по гостинице «Ленинградская».

Источник издания, близкий к американской компании, отмечает, что она действительно рассматривала несколько гостиниц в центре столицы, в том числе и на Тверской.

В середине 2000-х зданием 1911 года постройки владела группа «Юникор» грузинского бизнесмена Бедзины Иванишвили, заключившая договор на управление отелем с Mandarin Oriental. Однако реконструкция здания затянулась, а Иванишвили, ставший главой правительства Грузии, продал свои российские активы в недвижимости Группе БИН.

Изначально на месте «Центральной» планировалось создать пятизвездочный комплекс, однако пока неясно, каким будет статус нового отеля.

С учетом знакового расположения в самом центре Москвы, здесь может быть реализован проект люксового сегмента, считает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер, например, из линейки Hilton наиболее подходящим брендом представляется Waldorf Astoria, который еще не представлен на российском рынке. Но если звездность гостиницы будет ограничена, на площадке можно было бы построить DoubleTree by Hilton или Garden Inn (оба бренда категории «4 звезды»), полагает эксперт. По ее мнению, это позволит привлечь тех туристов, которые хотели бы остановиться на Тверской, но не могут позволить себе люксовую гостиницу.