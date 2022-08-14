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Умер «индийский Уоррен Баффетт» Ракеш Джунджхунвала

Ракеш Джунджхунвала скончался в воскресенье в Мумбаи на 63-м году жизни. Он занимает 438-е место в глобальном списке Forbes с состоянием $5,8 млрд и 36-место среди богатейших людей Индии
Ракеш Джунджхунвала
Ракеш Джунджхунвала (Фото: Shailesh Andrade / Reuters)

Умер миллиардер Ракеш Джунджхунвала, которого прозвали «индийским Уорреном Баффеттом», сообщает газета The Times of India.

Он скончался в воскресенье утром в Мумбаи на 63-м году жизни.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter выразил соболезнования родным и близким инвестора. Он отметил, что Джунджхунвала целиком отдавался развитию Индии.

«Ракеш Джунджхунвала был неутомим. Полный жизни, остроумный и проницательный, он оставил неизгладимый след в финансовом мире», — написал Моди в Twitter.

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Фото:Shutterstock

Джунджхунвала начал инвестировать в 1985 году всего со $100. По состоянию на 2022 год Джунджхунвала занимает 438-е место в глобальном списке Forbes с состоянием $5,8 млрд и 36-место среди богатейших людей Индии.

Самым ценным листинговым активом в его портфеле является производитель часов и ювелирных изделий Titan, входящий в конгломерат Tata.

Инвестора называли индийским Уорреном Баффеттом, отсылая к инвестору, основному владельцу и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.

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Елена Чернышова
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