Экс-жена Аркадия Ротенберга решила зарегистрировать бренд «Ротенберг»

Наталья Ротенберг, бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга, решила зарегистрировать товарные знаки «Ротенберг» и Rotenberg. РБК обнаружил новый бизнес экс-супруги бизнесмена: она запустила собственную кондитерскую линию

Наталья Ротенберг (Фото: natalia_rotenberg / Instagram)

С конца 2018 года Наталья Ротенберг, экс-супруга миллиардера Аркадия Ротенберга, через собственное ИП Ротенберг Н.С. (дата рождения предпринимателя Ротенберг Н.С. совпадает с датой рождения экс-супруги бизнесмена) подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В частности, согласно данным СПАРК, с декабря прошлого года она пытается зарегистрировать бренды Rotenberg и «Ротенберг».

Зарегистрировать эти товарные знаки Ротенберг намерена для разных категорий товаров и услуг — производства парфюмерии, одежды и обуви, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков и даже программ для телемагазинов (3,18,25,30,32,33,35 классы МКТУ). Пока решений от Роспатента по этим товарным знакам нет.

На вопрос РБК, известно ли Аркадию Ротенбергу о намерениях экс-супруги, его представитель на момент публикации не ответил.

Но служба одобрила Ротенберг заявки на другие знаки, также по классам, связанным с парфюмерией, косметикой и пищевым производством, Так, с начала лета уже зарегистрированы: «Наталья Ротенберг», графическое изображение, похожее на герб, с надписью Natalia Rotenberg, товарный знак Varvara (Варварой зовут общую дочь бывших супругов Ротенберг), Prince Albert — «Князь Альберт», The First Lady, а также Margo и The World of ARISTOCRATKA.

О выпуске продукции или компаниях по большинству товарных знаков ничего не известно. Но The World of ARISTOCRATKA оказался новым проектом экс-жены миллиардера.