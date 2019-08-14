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Экс-жена Аркадия Ротенберга решила зарегистрировать бренд «Ротенберг»
Наталья Ротенберг, бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга, решила зарегистрировать товарные знаки «Ротенберг» и Rotenberg. РБК обнаружил новый бизнес экс-супруги бизнесмена: она запустила собственную кондитерскую линию
Наталья Ротенберг (Фото: natalia_rotenberg / Instagram)

С конца 2018 года Наталья Ротенберг, экс-супруга миллиардера Аркадия Ротенберга, через собственное ИП Ротенберг Н.С. (дата рождения предпринимателя Ротенберг Н.С. совпадает с датой рождения экс-супруги бизнесмена) подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В частности, согласно данным СПАРК, с декабря прошлого года она пытается зарегистрировать бренды Rotenberg и «Ротенберг».

Зарегистрировать эти товарные знаки Ротенберг намерена для разных категорий товаров и услуг — производства парфюмерии, одежды и обуви, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков и даже программ для телемагазинов (3,18,25,30,32,33,35 классы МКТУ). Пока решений от Роспатента по этим товарным знакам нет.

На вопрос РБК, известно ли Аркадию Ротенбергу о намерениях экс-супруги, его представитель на момент публикации не ответил.

Но служба одобрила Ротенберг заявки на другие знаки, также по классам, связанным с парфюмерией, косметикой и пищевым производством, Так, с начала лета уже зарегистрированы: «Наталья Ротенберг», графическое изображение, похожее на герб, с надписью Natalia Rotenberg, товарный знак Varvara (Варварой зовут общую дочь бывших супругов Ротенберг), Prince Albert — «Князь Альберт», The First Lady, а также Margo и The World of ARISTOCRATKA.

О выпуске продукции или компаниях по большинству товарных знаков ничего не известно. Но The World of ARISTOCRATKA оказался новым проектом экс-жены миллиардера.

Как разводился «российский гражданин Р.»

Брак Натальи и Аркадия Ротенберг длился с 2005 по 2013 год. Бракоразводный процесс, который начался с решения мирового судьи судебного участка № 160 Тушинского района Москвы, продолжался затем в Лондоне (Ротенберг фигурировал в материалах дела как «российский гражданин Р.»). В суде экс-супруга Ротенберга пыталась добиться признания недействительным брачного договора (в случае удовлетворения иска она могла бы претендовать на половину состояния бизнесмена). Процесс завершился в июле 2016 года. Как рассказывала позднее сама Наталья, долей в бизнесе экс-супруга по итогам развода она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом: «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период. Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал».

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Что такое ARISTOCRATKA

Зарегистрированный товарный знак The World of ARISTOCRATKA оказался новым бизнес-проектом экс-супруги миллиардера. В феврале Ротенберг участвовала в профессиональной конференции продовольственного рынка XIV Всероссийский «Продфорум». В отчетных материалах с мероприятия размещена ее фотография с указанием, что это «владелица новой линейки кондитерских изделий ARISTOCRATKA».

Согласно описанию с сайта проекта, под таким брендом выпускаются гранола, питьевая вода и кондитерские изделия (печенье, конфеты, шоколад, зефир). «Изящно покоряя сердца, Наталья представляет «Мир Аристократки», который, как она верит, мгновенно очарует вас», — говорится в описании продукции. Исходя из политики о конфиденциальности, как минимум сайтом управляет компания Segreta London Ltd (хотя из данных британского реестра следует, что она была ликвидирована еще в 2017-м). На принадлежащем компании сайте размещены логотип Segreta и надпись coming soon («в ближайшее время»).

Официальной информации, где производится продукция новой марки, а также о местах продажи РБК на сайте не обнаружил. В российском инстаграм-аккаунте марки есть видео с производственной линии зефира и геотегом Москва. В постах марки также часто встречаются упоминания розничных сетей «Магнит», «Азбука вкуса», «Лента», «Перекресток», «Ашан» и других.

В X5 Retail Group (владеет «Перекрестком») о кондитерском проекте Натальи Ротенберг ничего не знают. Не работают с брендом также в «Азбуке вкуса». Сети «Ашан» и «Лента» не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Представители самого бренда не ответили РБК на запросы ни на официальную почту, ни в социальных сетях.

Какой еще бизнес есть у Натальи Ротенберг

После бракоразводного процесса с Аркадием Ротенбергом Наталья оставалась владелицей нескольких компаний — строительной NR Property Developments Limited, дизайнерской NR Interior Design Limited, фирмы специализирующейся на организации мероприятий Natalia Rotenberg Events Limited, и британским подразделением благотворительного фонда Natalia Rotenberg Foundation Limited. Однако в январе 2019 года, как выяснило издание «Открытые медиа», она попыталась ликвидировать компании, специализирующиеся на недвижимости и ивентах. Соответствующее извещение о добровольном закрытии получил британский публичный коммерческий реестр Companies House, однако позднее ликвидация строительной компании по запросу третьей стороны была приостановлена. По данным последней доступной финансовой отчетности (апрель 2016-го — апрель 2017 года) долговые обязательства компании составляли £238,7 тыс. и превышали капитал. Последнее официально зарегистрированное действие — оповещение о смене адреса от 15 мая 2019-го: компания переехала из центрального района Лондона в предместье Уиндлшем.

В России кроме ИП предпринимательница возглавляет Благотворительный фонд Натальи Ротенберг, где выступает и как соучредитель. По данным отчетности организации, в 2019 году этот фонд привлек около 1,1 млн руб. от иностранных организаций или государств, еще 3,5 млн руб. — от российских организаций и частных лиц. Все было направлено на благотворительную помощь, спортивные, культурные и социальные мероприятия.

Связаться с Натальей Ротенберг через ее представителей, адвокатов, социальные сети, официальную почту бренда на момент публикации не удалось.

Автор: Анна Левинская
При участии: Ирина Парфентьева, Тимофей Дзядко
Теги: Наталья Ротенберг, Аркадий Ротенберг, шоколад, зефир, любовь
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