Экс-жена Аркадия Ротенберга решила зарегистрировать бренд «Ротенберг»

Как разводился «российский гражданин Р.»
Брак Натальи и Аркадия Ротенберг длился с 2005 по 2013 год. Бракоразводный процесс, который начался с решения мирового судьи судебного участка № 160 Тушинского района Москвы, продолжался затем в Лондоне (Ротенберг фигурировал в материалах дела как «российский гражданин Р.»). В суде экс-супруга Ротенберга пыталась добиться признания недействительным брачного договора (в случае удовлетворения иска она могла бы претендовать на половину состояния бизнесмена). Процесс завершился в июле 2016 года. Как рассказывала позднее сама Наталья, долей в бизнесе экс-супруга по итогам развода она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом: «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период. Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал».
Зарегистрированный товарный знак The World of ARISTOCRATKA оказался новым бизнес-проектом экс-супруги миллиардера. В феврале Ротенберг участвовала в профессиональной конференции продовольственного рынка XIV Всероссийский «Продфорум». В отчетных материалах с мероприятия размещена ее фотография с указанием, что это «владелица новой линейки кондитерских изделий ARISTOCRATKA».
Согласно описанию с сайта проекта, под таким брендом выпускаются гранола, питьевая вода и кондитерские изделия (печенье, конфеты, шоколад, зефир). «Изящно покоряя сердца, Наталья представляет «Мир Аристократки», который, как она верит, мгновенно очарует вас», — говорится в описании продукции. Исходя из политики о конфиденциальности, как минимум сайтом управляет компания Segreta London Ltd (хотя из данных британского реестра следует, что она была ликвидирована еще в 2017-м). На принадлежащем компании сайте размещены логотип Segreta и надпись coming soon («в ближайшее время»).
Официальной информации, где производится продукция новой марки, а также о местах продажи РБК на сайте не обнаружил. В российском инстаграм-аккаунте марки есть видео с производственной линии зефира и геотегом Москва. В постах марки также часто встречаются упоминания розничных сетей «Магнит», «Азбука вкуса», «Лента», «Перекресток», «Ашан» и других.
В X5 Retail Group (владеет «Перекрестком») о кондитерском проекте Натальи Ротенберг ничего не знают. Не работают с брендом также в «Азбуке вкуса». Сети «Ашан» и «Лента» не ответили на запрос РБК на момент публикации.
Представители самого бренда не ответили РБК на запросы ни на официальную почту, ни в социальных сетях.
Какой еще бизнес есть у Натальи Ротенберг
После бракоразводного процесса с Аркадием Ротенбергом Наталья оставалась владелицей нескольких компаний — строительной NR Property Developments Limited, дизайнерской NR Interior Design Limited, фирмы специализирующейся на организации мероприятий Natalia Rotenberg Events Limited, и британским подразделением благотворительного фонда Natalia Rotenberg Foundation Limited. Однако в январе 2019 года, как выяснило издание «Открытые медиа», она попыталась ликвидировать компании, специализирующиеся на недвижимости и ивентах. Соответствующее извещение о добровольном закрытии получил британский публичный коммерческий реестр Companies House, однако позднее ликвидация строительной компании по запросу третьей стороны была приостановлена. По данным последней доступной финансовой отчетности (апрель 2016-го — апрель 2017 года) долговые обязательства компании составляли £238,7 тыс. и превышали капитал. Последнее официально зарегистрированное действие — оповещение о смене адреса от 15 мая 2019-го: компания переехала из центрального района Лондона в предместье Уиндлшем.
В России кроме ИП предпринимательница возглавляет Благотворительный фонд Натальи Ротенберг, где выступает и как соучредитель. По данным отчетности организации, в 2019 году этот фонд привлек около 1,1 млн руб. от иностранных организаций или государств, еще 3,5 млн руб. — от российских организаций и частных лиц. Все было направлено на благотворительную помощь, спортивные, культурные и социальные мероприятия.
Связаться с Натальей Ротенберг через ее представителей, адвокатов, социальные сети, официальную почту бренда на момент публикации не удалось.