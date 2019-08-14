Россияне стали покупать меньше мяса

Покупать мясо в магазинах и готовить его потребители стали реже, зафиксировали аналитики. Цены на все виды этого продукта выросли, а больше всего, на 12%, подорожала курица

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).

Снижение продаж аналитики зафиксировали во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок. В денежном выражении продажи остались почти без изменений (плюс 1,4%; абсолютных значений GfK не приводит) из-за того, что цены на мясную продукцию выросли, объясняют аналитики.

Больше всего, по данным GfK, снизились продажи говядины — на 7% за год. Но это не самый популярный продукт в рационе: на его долю приходится всего 8% продаж мяса. По птице, на долю которой приходится 38%, падение составило 5,2%, по свинине — 3% (ее доля в продажах — 21%). Продажи сосисок упали на 4,4%.

То, что потребители покупают меньше мяса, подтвердил крупнейший в Восточной Сибири ретейлер «Командор»: в июне 2019-го его продажи снизились к прошлому году на 4,3%. Сильнее всего упала реализация маринада из свинины, то есть мяса для шашлыка (на 7,7%), есть снижение и по говядине (4,39%), указывает директор «Командора» Андрей Тетерин. Представители «Ашана» отказались от комментария. В сетях «Магнит», «Лента», «О'Кей» на запрос РБК не ответили.

Общее падение продаж категории связано с увеличением цен на мясо, говорит Тетерин. Но есть и временные факторы: продажи мясных маринадов упали из-за холодной погоды, уточняет собеседник РБК.