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Россияне стали покупать меньше мяса
Покупать мясо в магазинах и готовить его потребители стали реже, зафиксировали аналитики. Цены на все виды этого продукта выросли, а больше всего, на 12%, подорожала курица
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).

Снижение продаж аналитики зафиксировали во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок. В денежном выражении продажи остались почти без изменений (плюс 1,4%; абсолютных значений GfK не приводит) из-за того, что цены на мясную продукцию выросли, объясняют аналитики.

Больше всего, по данным GfK, снизились продажи говядины — на 7% за год. Но это не самый популярный продукт в рационе: на его долю приходится всего 8% продаж мяса. По птице, на долю которой приходится 38%, падение составило 5,2%, по свинине — 3% (ее доля в продажах — 21%). Продажи сосисок упали на 4,4%.

То, что потребители покупают меньше мяса, подтвердил крупнейший в Восточной Сибири ретейлер «Командор»: в июне 2019-го его продажи снизились к прошлому году на 4,3%. Сильнее всего упала реализация маринада из свинины, то есть мяса для шашлыка (на 7,7%), есть снижение и по говядине (4,39%), указывает директор «Командора» Андрей Тетерин. Представители «Ашана» отказались от комментария. В сетях «Магнит», «Лента», «О'Кей» на запрос РБК не ответили.

Общее падение продаж категории связано с увеличением цен на мясо, говорит Тетерин. Но есть и временные факторы: продажи мясных маринадов упали из-за холодной погоды, уточняет собеседник РБК.

По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%. У «Командора» закупочные цены на курицу выросли на 7,5%. В X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») отметили, что цены на нее на полках универсамов «Пятерочка» снизились во втором квартале 2019 года на 11% к первому кварталу 2019-го, но сравнение год к году не предоставили. Цены на говядину и свинину в торговой сети в апреле—июне этого года оставались стабильными.

Оптовые цены на мясо и мясную продукцию у производителей выросли. У компании «Черкизово», которая называет себя крупнейшим производителем курятины, во втором квартале 2019-го средняя отпускная цена выросла на все мясо птицы: курица подорожала на 8% к тому же периоду прошлого года (до 100,34 руб. за 1 кг), а индейка — на 22% (до 164,01 руб.). Колбаса выросла в цене на 5% (до 187,2 руб. за 1 кг), а свинина, напротив, подешевела за это время на 3% (до 95,88 руб.).

У «Русагро», четвертого крупнейшего производителя свинины, в первом полугодии 2019 года подорожали мясные полуфабрикаты (сюда входят, например, шашлыки) — на 35,8% к тому же периоду прошлого года (до 53,4 руб.за 1 кг), следует из отчета компании. Средняя цена реализации полутуши свинины, наоборот, упала на 21,4% (до 13,2 руб. за 1 кг).

Почему потребители стали неохотнее покупать мясную продукцию, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: продукты питания, покупки, мясо
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