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Подрядчики строительства «Зенит-Арены» подали в суд на власти Петербурга
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Подрядчики строительства «Зенит-Арены» подали в суд на власти Петербурга
Бизнес, 04:23
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Подрядчики строительства «Зенит-Арены» подали в суд на власти Петербурга
Две компании, которые занимались строительством «Зенит-Арены» подали в суд на власти Санкт-Петербурга. Они требуют выплатить им почти 5 млрд руб.
Стадион «Санкт-Петербург» (Фото: Георгий Поляков / Интерпресс / ТАСС)

Иск к комитету по строительству Санкт-Петербурга подали две компании, которые занимались строительством арены на Крестовском острове: «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». Первая требует выплатить ей 2,15 млрд руб., вторая — 2,64 млрд руб., сообщает агентство ТАСС.

Обе компании аргументируют иски тем, что понесли при строительстве стадиона финансовые затраты, которые не были компенсированы городскими властями.

Дочерняя компания «Трансстроя» «Инжтрансстрой-СПб» строила стадион в Санкт-Петербурге до июля 2016 года, после чего договор с ней был расторгнут. Причиной стало отставание от графика выполнения работ. Достраивала арену компания «Метрострой».

«Зенит-Арену», которая во время чемпионата мира по футболу называлась стадионом «Санкт-Петербург», строили с 2006 года на месте стадиона имени Кирова. Изначально предполагалось, что сооружение арены обойдется в 6,7 млрд руб. Однако спустя 11 лет сметная стоимость стадиона достигла 43 млрд руб.

В феврале 2018 года власти Санкт-Петербурга передали стадион в концессию футбольному клубу «Зенит» сроком на 49 лет.

Автор: Артем Филипенок.
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