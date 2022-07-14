«Ведомости» узнали о просьбе бизнеса заморозить тарифы «Платона» на год

Заморозка тарифа «Платона» снизит избыточную нагрузку на предпринимателей, заявили бизнес-объединения. Они полагают, что резкий рост любых издержек в текущих экономических условиях может привести к убыткам и банкротству компаний

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Бизнес-объединения, представляющие крупнейшие производственные, торговые и транспортные компании, попросили вице-премьера Андрея Белоусова заморозить индексацию тарифа «Платона» на 2023 год, со ссылкой на копию письма сообщили «Ведомости».

Письмо подписали руководители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Российского автотранспортного союза, Национальной мясной ассоциации, «Союзнапитков», «Союзмолока», Ассоциации компаний интернет-торговли, «Руспродсоюза», Российского зернового союза и НП «Русбренд».

Они считают, что заморозка тарифа «Платона» позволит как минимизировать негативные последствия и избыточную нагрузку на бизнес, так и реализовать планы по модернизации дорожного комплекса страны. С учетом текущих изменений в экономике в условиях санкций и степени их влияния на российский бизнес и экономику в целом резкий рост «любых издержек бизнеса неминуемо приведет к падению выручки, убыткам и банкротству компаний, работающих в разных сферах», говорится в письме.

Как считают предприниматели, дополнительные издержки вынужденно отразятся на стоимости затрат на перевозку товаров, в том числе социально значимых, и, как следствие, на конечной стоимости продукции.

Представитель Белоусова отказался от комментариев. Источник «Ведомостей» в его аппарате уточнил, что письмо поступило и будет расписано ведомствам на проработку.

«Платон» — система сбора платы с грузовиков массой более 12 т за проезд по федеральным дорогам, которая должна возместить вред, наносимый ими этим трассам. Систему запустили в ноябре 2015 года. Тариф регулирует государство, он должен ежегодно индексироваться по уровню инфляции и сейчас составляет 2,54 руб. за 1 км (с 1 февраля плата выросла на 20 коп.). Полученные деньги перечисляются в федеральный дорожный фонд и расходуются на строительство и ремонт федеральных дорог.

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В конце июля Росавтодор должен опубликовать плановый прогноз индексации тарифа «Платона» на будущий год. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в текущем году составит 17,5%. Это приведет к необходимости индексации тарифа «Платона» более чем на 50 коп., до 3,04 руб. за 1 км, говорится в письме бизнес-объединений. По их оценке, такая индексация может стать самой высокой за все время. Так, по словам источника изданий в одном из объединений, среднегодовой пробег большегруза у международного перевозчика составляет около 65 тыс. км, а платеж «Платону» на одну машину достигает 165,1 тыс. руб. После индексации по прогнозной инфляции плата вырастет до 197,6 тыс. руб. в год, подсчитал он.

В Минтрансе не ответили на вопросы издания. Источник последнего, близкий к ведомству, сообщил, что никаких регуляторных решений для заморозки тарифа «Платона» в ведомстве сейчас не принимают.

Это не первая попытка минимизировать издержки бизнеса, связанные со сбором платы с большегрузов. В частности, в марте правительство рассматривало возможность обнулить сборы в системе «Платон» на полгода. Об этом попросила национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс». Как сообщали «Ведомости», меру включили в одну из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, однако в итоге профильные ведомства ее не поддержали и из плана удалили.