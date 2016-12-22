Бельгийский продавец телевизоров начал выплаты за голы сборной на ЧМ-2018

С мая компания проводила акцию, обещая вернуть клиентам деньги за купленные телевизоры, если сборная Бельгии забьет на чемпионате мира более 15 голов. Это случилось, магазин подтвердил, что начинает выплаты тысячам клиентов

Фото: krefel.be

Бельгийская компания по продаже бытовой техники и электроники Krefel объявила, что начинает выплаты всем клиентам, кто купил телевизоры, поскольку сборная страны забила на чемпионате мира по футболу более 15 голов. Сообщение об этом появилось на странице магазина в Twitter.

«Мы сделали это! Наши «дьяволы» забили более 15 голов на чемпионате мира по футболу в России. Это означает, что мы начинаем выплаты тысячам клиентов, которые купили телевизоры», — говорится в сообщении.

Об акции компания объявила в середине мая. Согласно условиям, необходимо было купить телевизор размером как минимум 55 дюймов, а в случае, если сборная Бельгии забьет на ЧМ более 15 голов, деньги за телевизор будут возвращены в полном объеме.

До матча за третье место, который состоялся в субботу в Санкт-Петербурге, в активе сборной Бельгии было 14 голов. Таким образом оставалось забить два гола, что бельгийские футболисты и сделали в матче за бронзу, обыграв со счетом 2:0 сборную Англии.

По данным портала Аmweb, компания Krefel застраховала риск выплат в британской Lloyd’s of London.

На прошлом чемпионате мира сборная Бельгия смогла забить лишь шесть мячей. Ранее больше 15 мячей удавалось забить одной сборной лишь трижды. Это были сборная Германии в 2010 году (17 мячей) и в 2014 году (16 мячей), а также сборная Бразилии в 2002 году (18 мячей).