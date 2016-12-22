Бельгийский продавец телевизоров начал выплаты за голы сборной на ЧМ-2018

Бельгийская компания по продаже бытовой техники и электроники Krefel объявила, что начинает выплаты всем клиентам, кто купил телевизоры, поскольку сборная страны забила на чемпионате мира по футболу более 15 голов. Сообщение об этом появилось на странице магазина в Twitter.
«Мы сделали это! Наши «дьяволы» забили более 15 голов на чемпионате мира по футболу в России. Это означает, что мы начинаем выплаты тысячам клиентов, которые купили телевизоры», — говорится в сообщении.
Об акции компания объявила в середине мая. Согласно условиям, необходимо было купить телевизор размером как минимум 55 дюймов, а в случае, если сборная Бельгии забьет на ЧМ более 15 голов, деньги за телевизор будут возвращены в полном объеме.
До матча за третье место, который состоялся в субботу в Санкт-Петербурге, в активе сборной Бельгии было 14 голов. Таким образом оставалось забить два гола, что бельгийские футболисты и сделали в матче за бронзу, обыграв со счетом 2:0 сборную Англии.
По данным портала Аmweb, компания Krefel застраховала риск выплат в британской Lloyd’s of London.
На прошлом чемпионате мира сборная Бельгия смогла забить лишь шесть мячей. Ранее больше 15 мячей удавалось забить одной сборной лишь трижды. Это были сборная Германии в 2010 году (17 мячей) и в 2014 году (16 мячей), а также сборная Бразилии в 2002 году (18 мячей).