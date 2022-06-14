Богатейшие люди мира c начала года потеряли $1,4 млрд

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Пятьсот самых богатых людей в мире лишились с начала 2022 года $1,4 трлн, в том числе 206 млрд за понедельник, 13 июня, подсчитал Bloomberg. Агентство сделало выводы на основании данных собственного «Индекса миллиардеров», которые отражает данные о состоянии богатейших людей планеты.

Самые большие потери — у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Он занимает 190 место в общем рейтинге миллиардеров Bloomberg, с начала года он потерял $85,6 млрд.

На втором месте по размеру потерь — основатель Tesla и Space X Илон Маск, его состояние уменьшилось на $73,2 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос оказался на третьем месте, поскольку лишился $65,3 млрд. Четвертую строчку занял Марк Цукерберг, глава Meta (в России признана экстремистской организацией и запрещена), потерявший $64,4 млрд. Пятое место у президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, лишившегося с начала года $56,8 млрд.

Материал дополняется