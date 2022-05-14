Минстрой исключил рост стоимости авиаплощадок из-за новых правил

Участники авиаотрасли выразили опасения, что новые требования Минстроя к организации посадочных площадок приведут к подорожанию строительства объектов. В ведомстве с этим не согласны

Фото: Марк Агнор / РИА Новости

Новые требования Минстроя к организации посадочных площадок не приведут к увеличению стоимости их строительства, сообщает ведомство. Ранее о таких опасениях среди представителей авиаотрасли писал «Коммерсантъ».

Свод правил (СП) 511 «Посадочные площадки. Правила проектирования» был разработан для обеспечения создания авиационной инфраструктуры на нефтегазовых месторождениях в рамках задачи по загрузке Севморпути, отмечает ведомство. В министерстве пояснили, что ранее единого документа, который бы регламентировал требования к проектированию посадочных площадок (в первую очередь на нефтегазовых месторождениях и других труднодоступных территориях), не было.

В Минстрое отмечают, что в новых правилах нет обязательных требований по наличию на площадках объектов инфраструктуры. «Новый СП 511 не устанавливает излишних и обязательных требований, в том числе ведущих к необоснованному удорожанию строительства посадочных площадок. Более того, документ позволяет не разрабатывать специальные технические условия, что сокращает как административные, так и финансовые издержки», — говорится в комментарии ведомства.

Однако, заявил изданию член рабочей группы при президенте по вопросам развития авиации общего назначения Андрей Медведев, в законе нет определения «труднодоступности»; свод правил будет распространяться на все возможные площадки, что приведет к риску «манипулирования и угрозы штрафами» и возможному закрытию площадок, считает он.

Минстрой утвердил новый свод правил 1 апреля. В ведомстве заявили, что до этого документ прошел публичное обсуждение, были учтены все замечания ассоциации «Аэропорт». Свод правил также был согласован с Минтрансом и Росавиацией.

Как сообщал «Коммерсантъ», участники рынка опасаются, что требования приведут к многократному подорожанию строительства объектов, в том числе из-за расходов на комплексы для пассажиров, охрану объекта и сертифицированное светосигнальное оборудование.

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В ответе ведомства говорится, что требования к последним основаны на нормах Воздушного кодекса, применимы только для «соответствующих объектов инфраструктуры посадочных площадок и их оборудования при наличии соответствующих требований в составе задания на проектирование».

По мнению опрошенных изданием экспертов, этот пункт читается как «обязательное наличие сертификата на оборудование для всех посадочных площадок без исключения», в то время как Воздушный кодекс предусматривает сертификацию светосигнального оборудования только на сертифицированных аэродромах — для коммерческих перевозок на самолетах, которые вмещают более 20 человек.