Кипрский суд заблокировал активы косметической компании Mixit

Одна из основательниц российского производителя косметики пытается через суд доказать свои права владения на него. Ее бывшие партнеры обвиняют ее в невозврате кредитов

Фото: mixit.ru / Facebook

В конце марта окружной суд города Никосии принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц компании Mixit, удовлетворив заявление Галины Рязановой, которая называет себя одной из основательниц популярной российской косметической марки (документы суда есть в распоряжении РБК) и пытается через суд восстановить свои права как акционера.

Решение предусматривает запрет на любые действия с акциями или активами, включая права на товарные знаки и интеллектуальную собственность, а также на снижение стоимости активов кипрских компаний ниже €8 млн на срок судебных разбирательств. Первое заседание суда должно было состояться 27 марта, но из-за пандемии и связанных с ней ограничений оно перенесено на 6 июня, сообщили РБК в Ioannides Demetriou LLC, представляющей интересы Рязановой.

Как рассказала РБК Галина Рязанова, которая с момента основания до 28 февраля 2019-го была главным разработчиком продуктов Mixit, со своим будущим бизнес-партнером Еленой Назаровой она познакомилась в 2013 году. Тогда химик-технолог Рязанова развивала проект «Волшебное касание», зарабатывая мыловарением и проведением мастер-классов. Именно на таком мероприятии по изготовлению косметики в домашних условиях будущие предпринимательницы и познакомились. Встреча в дальнейшем привела к обсуждению и появлению совместного бизнеса.

Чем известна Mixit ГК Mixit производит и продает косметические средства в России и странах СНГ. Сеть компании насчитывает 29 собственных магазинов и 130 франчайзинговых. По оценке «INFOLine-Аналитика», совокупный оборот группы, включающий продажи франчайзи, в 2019-м составил около 4 млрд руб., или около 0,5% российского косметического рынка. В сегменте декоративной косметики ее основными конкурентами являются L'Oreal, Max Factor, NYX и MAC, считают аналитики консалтинговой компании Ipsos по потребительским предпочтениям. В 2020 году амбассадором бренда стала Ксения Собчак.

Спустя несколько месяцев после начала работы Рязанова обратила внимание на то, что часть расходов нового бизнеса оплачивается мебельной компанией HomeMe. Ее основным владельцем, по версии Рязановой, был Олег Пай — гражданский муж Назаровой. Последняя предложила использовать экспертизу бизнесмена в развитии Mixit и сделать его третьим партнером с паритетным распределением долей, о чем стороны «устно» и договорились. Рязанова утверждает, что Пай пообещал ей сертификаты на владение акциями, после того как создаст корректную юридическую структуру бизнеса.