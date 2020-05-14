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Кипрский суд заблокировал активы косметической компании Mixit

Одна из основательниц российского производителя косметики пытается через суд доказать свои права владения на него. Ее бывшие партнеры обвиняют ее в невозврате кредитов
Фото: mixit.ru / Facebook
Фото: mixit.ru / Facebook

В конце марта окружной суд города Никосии принял обеспечительные меры в отношении кипрских юрлиц компании Mixit, удовлетворив заявление Галины Рязановой, которая называет себя одной из основательниц популярной российской косметической марки (документы суда есть в распоряжении РБК) и пытается через суд восстановить свои права как акционера.

Решение предусматривает запрет на любые действия с акциями или активами, включая права на товарные знаки и интеллектуальную собственность, а также на снижение стоимости активов кипрских компаний ниже €8 млн на срок судебных разбирательств. Первое заседание суда должно было состояться 27 марта, но из-за пандемии и связанных с ней ограничений оно перенесено на 6 июня, сообщили РБК в Ioannides Demetriou LLC, представляющей интересы Рязановой.

Как рассказала РБК Галина Рязанова, которая с момента основания до 28 февраля 2019-го была главным разработчиком продуктов Mixit, со своим будущим бизнес-партнером Еленой Назаровой она познакомилась в 2013 году. Тогда химик-технолог Рязанова развивала проект «Волшебное касание», зарабатывая мыловарением и проведением мастер-классов. Именно на таком мероприятии по изготовлению косметики в домашних условиях будущие предпринимательницы и познакомились. Встреча в дальнейшем привела к обсуждению и появлению совместного бизнеса.

Чем известна Mixit

ГК Mixit производит и продает косметические средства в России и странах СНГ. Сеть компании насчитывает 29 собственных магазинов и 130 франчайзинговых. По оценке «INFOLine-Аналитика», совокупный оборот группы, включающий продажи франчайзи, в 2019-м составил около 4 млрд руб., или около 0,5% российского косметического рынка. В сегменте декоративной косметики ее основными конкурентами являются L'Oreal, Max Factor, NYX и MAC, считают аналитики консалтинговой компании Ipsos по потребительским предпочтениям. В 2020 году амбассадором бренда стала Ксения Собчак.

Спустя несколько месяцев после начала работы Рязанова обратила внимание на то, что часть расходов нового бизнеса оплачивается мебельной компанией HomeMe. Ее основным владельцем, по версии Рязановой, был Олег Пай — гражданский муж Назаровой. Последняя предложила использовать экспертизу бизнесмена в развитии Mixit и сделать его третьим партнером с паритетным распределением долей, о чем стороны «устно» и договорились. Рязанова утверждает, что Пай пообещал ей сертификаты на владение акциями, после того как создаст корректную юридическую структуру бизнеса.

В 2015-м компании потребовались средства на развитие и ей удалось привлечь известного инвестора — фонд Guard Capital (вкладывался в сервисы Delivery Club, DocDoc.ru и другие). Для сделки на Кипре была создана компания Matriana Limited, владельцем которой стали структуры фонда, Пай и Назарова, доля Рязановой оформлена не была.

По версии Рязановой, которую она изложила суду и в разговоре с РБК:

  • она не знала о сделках с фондом Guard Capital, доверяя своим партнерам «как друзьям» и была убеждена, что является совладельцем трети Mixit;
  • положенная ей доля, оформлена так и не была;
  • в 2016 году Рязанова потребовала у партнеров предоставить документы, подтверждающие ее долевое участие. В ответ, по ее словам, Пай предложил ей подписать «технические документы» и впоследствии предоставил договор купли-продажи 5% в Matriana Limited, но и это пакет не был отражен в реестре акционеров;
  • несмотря на отсутствие прав как акционера, она стала получать «дивидендные выплаты», которые были не регулярными и не привязаны к реальным операционным показателям деятельности компании и выплачивались как передачей наличных денег, так и безналичными переводами. Рязанова убеждена, что даже с учетом доли в компании в 5% объемы выплат были занижены;
  • в начале 2019-го Рязанова получила предложение от Пая стать гендиректором Mixit, а затем — о выкупе ее доли за 100 млн руб. От предложений Рязанова отказалась;
  • после отказа партнеры сообщили ей, что у нее есть долг перед компанией. Долг возник из-за подписанных Рязановой в 2019-ом году задним числом договоров беспроцентных займов на суммы «дивидендов» в размере более 8 млн руб.: Рязанову об этом, с ее слов, попросил Пай, объяснив, что у налоговой службы и банка могут возникнуть вопросы в связи с переводами крупных сумм со счета.

Представитель Guard Capital сообщил РБК, что фонду не было известно о договоренностях между основателями компании о выделении доли Галины Рязановой, а также о сделке по приобретению ею 5% в Matriana Limited. Фонд не комментирует «спор между основателями компании и бывшими сотрудниками, а так же операционные показатели работы».

В январе 2020 года Олег Пай обратился в Люблинский районный суд с исками о взыскании сумм займов с Галины Рязановой. Заседания по данным категориям дел сейчас отложены. Она, в свою очередь, в марте обратилась в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам с заявлением о мошенничестве со стороны ее партнеров (копия документа есть в распоряжении РБК). В пресс-службе УВД по ТиНАО сообщили, что по данному заявлению Рязановой проводится проверка.

В компании Mixit по сути не прокомментировали вопросы РБК, связанные с созданием компании, ее корпоративным, акционерным устройством и операционной деятельностью, объяснив, что финансовые показатели и корпоративная структура компании — непубличная информация. В ответе на запрос РБК, гендиректор компании Анастасия Черданцева лишь подчеркнула, что «компания наблюдает и даже становится объектом достаточно недобросовестного и в какой-то мере неприличного поведения бывшей сотрудницы Mixit[...]». Олег Пай не ответил на письменный запрос РБК.

Обо всех подробностях корпоративного конфликта читайте в материале РБК Pro.

Автор: Анна Левинская
Теги: косметика, продажи, акционеры
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