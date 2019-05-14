Выходцы из компаний Маска и Безоса начали проект сверхзвукового лайнера

Компания Hermeus намерена создать пассажирский самолет, совершающий полеты со скоростью, близкой к гиперзвуковой. Всего в истории лишь два проекта сверхзвуковых лайнеров дошли до стадии реальной эксплуатации — «Конкорд» и Ту-144

Фото: Hermeus / Youtube

Американская компания Hermeus сообщила о начале разработки нового сверхзвукового пассажирского лайнера. Задача конструкторов — создать самолет, способный лететь со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука.

Проект и планы компании описываются в ролике, опубликованном на канале Hermeus в YouTube. В частности, основатели компании обещают, что такой самолет будет способен совершить трансатлантический полет за 1,5 часа. Сейчас время полета из Нью-Йорка в Лондон составляет семь часов. Скорость 5 Мах — это 6,1 тыс. км/ч, что приближается к критериям гиперзвукового полета.

Компания основана выходцами из крупных аэрокосмических предприятий — SpaceX Илона Маска и Blue Origin, созданной основателем Amazon.com Джефри Безосом. В консультативный совет входят эксперты Lockheed Martin, экс-специалисты госструктур и авиакомпаний.

В мире существовало лишь два реально функционировавших проекта сверхзвукового лайнера — британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144. Советский самолет был способен достигать скорость в 2 Мах (более 2 тыс. км/ч). Аналогичную скорость имел и «Конкорд».