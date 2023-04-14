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«Коммерсантъ» узнал о возможной смене названия Pandora в России

«Коммерсантъ»: ювелирная сеть Pandora в России может сменить название на Pan Club
Сеть Pandora в России развивает компания «Панклуб», она может изменить название сети на Pan Club. В марте компания отказалась от продаж украшений исключительно бренда Pandora в магазинах

Сеть ювелирных магазинов Pandora в России может сменить название на Pan Club и расширяет линейку брендов, представленных в магазинах, пишет «Коммерсантъ».

О смене названия сообщил источник издания на ювелирном рынке. АО «Панклуб», которая развивает сеть Pandora в России, подала заявку на регистрацию такого товарного знака в Роспатент в марте этого года, говорится в статье.

Издание отмечает, что теперь в магазинах представлены различные ювелирные бренды. О расширении ассортимента в России Pandora сообщила в соцсетях 16 марта.

Бренд Pandora в 1982 году основали датский ювелир Пер Эневолдсен и его жена Винни, продукция выпускалась в Таиланде. В 2000-х начался выход компании на международный рынок, первый магазин открылся в 2006 году. Сейчас украшения Pandora продаются более чем в ста странах.

В Россию бренд привел основатель «Связного» Максим Ноготков в 2010-м. Сейчас в стране открыты более 70 магазинов в 30 городах.

Весной 2014 года Сбербанк, один из крупнейших кредиторов Максима Ноготкова, купил 35% «Панклуба» и выдал кредит в размере 13,6 млрд руб. на развитие сети. Год спустя Сбербанк предъявил право на обратную продажу (пут-опцион) акций компании. Trellas Enterprises, холдинговая компания Ноготкова, не исполнила обязательства по выкупу акций, в результате банк стал владельцем заложенных в качестве обеспечения по кредиту оставшихся 65% бумаг «Панклуба». В 2019-м Сбербанк сообщил, что планирует продать компанию.

В прошлом году международная Pandora заявила о приостановке работы в России из-за конфликта на Украине и сократила поставки. Доля российского рынка составляла менее 1% общего объема выручки компании.

У «Панклуба» в итоге возник дефицит товаров. Эту информацию издание обнаружило в материалах суда по разбирательству дистрибутора с оператором торговых центров «Энка ТЦ» из-за арендных платежей.

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