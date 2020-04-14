Сеть «Л'Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%

Доходы сети «Л'Этуаль», одного из крупнейших в России продавцов косметики и парфюмерии, сейчас из-за вынужденного закрытия магазинов обеспечивают только интернет-продажи, но это не больше 5% от ожидавшейся выручки

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Выручка «Л'Этуаль» сейчас формируется только за счет продаж в онлайн-магазине, говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК. В марте сеть в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, закрыла 1 тыс. магазинов, а интернет-продажи обеспечивают только около 5% оборота сети, уточняет компания.

«Л'Этуаль» переориентировала свое производство на выпуск антисептиков и снизила цены на большую часть ассортимента. Сеть не планирует сокращения сотрудников, указано в сообщении. «Несмотря на серьезные потери, мы считаем своим долгом сохранить всю команду и все обязательные выплаты для каждого из них, в соответствии с их трудовыми договорами», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной.

Номер два на рынке «Л'Этуаль» — второй после «Магнит Косметик» по выручке розничный продавец косметики и парфюмерии в России, продажи сети в 2018 году агентство «InfoLine-Аналитика» оценивало в 82,5 млрд руб., тогда как у магазинов дрогери «Магнит Косметик» это были 91,6 млрд руб. Оценки выручки «Л'Этуаль» за 2019 год еще нет, сама компания свои показатели не раскрывает. Выручка «Магнит Косметик» в 2019 году — 109,6 млрд руб. Сетью «Л'Этуаль» управляет компания «Алькор и Ко», принадлежащая кипрскому офшору Letu Holdings. Конечные бенефициары компании неизвестны. Основатель сети Максим Климов скончался в 2013 году В 2019 году продажи косметики и парфюмерии в России, по оценке агентства «InfoLine-Аналитика», выросли на 6%, до 820 млрд руб

Ожидать масштабного перетока продаж из традиционных магазинов в онлайн было бы слишком оптимистично, констатирует Анна Дычева-Смирнова, гендиректор Reed Exhibitions в России (организатор отраслевой выставки Intercharm). «Косметика и парфюмерия очень визуальная и настроенческая история, а в сложной экономической ситуации потребителю тем более сложно принимать решение о такой покупке, это не книга. Кроме того, на рынок значительное давление оказывает ослабление рубля», — отмечает эксперт.

По мнению Дычевой-Смирновой, российский рынок косметики и парфюмерии по примеру китайского ожидают изменения в потреблении: спрос перераспределится в пользу косметики для ухода, товаров для поддержания здорового образа жизни, декоративная же косметика будет дольше пользоваться заметно меньшим спросом.