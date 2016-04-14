Deutsche Bank назвал провалом сомнительные сделки в России на $10 млрд

Deutsche Bank, проверив офис в Москве, признал сбои в системе контроля, из-за которых из России могли вывести $10 млрд. Лондонские менеджеры банка проигнорировали сигналы о сомнительных сделках, узнал Bloomberg

Deutsche Bank во время внутреннего расследования сомнительных операций на $10 млрд выявил «системный» провал в процедуре внутреннего контроля, предназначенной для предотвращения отмывания денег, сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось с докладом Deutsche Bank об итогах проверки. Deutsche Bank называет выявленные проблемы критическими и отмечает, что они могли позволить вывести из России $10 млрд в 2012–2014 годах через «схему предполагаемого отмывания денег», отмечает агентство.

В ходе проверки было установлено, что еще в январе 2014 года кипрский Hellenic Bank направил в лондонский офис Deutsche Bank запрос о «подозрительных крупных транзакциях» через счет компании «Эргоинвест», которая, как пишет агентство со ссылкой на данные британского реестра, принадлежит зарегистрированным в Содружестве Доминики компаниям. По данным агентства, Hellenic Bank направил в Лондон по меньшей мере еще два напоминания. В марте отдел по финансовым рынкам московского офиса Deutsche Bank в ответ на запрос Hellenic Bank поручился за клиентов и операции, пишет Bloomberg.

Проверка показала, что в Deutsche Bank проигнорировали и другие сигналы о подозрительных операциях. В частности, в середине 2014 года в московском Deutsche Bank прошел аудит, по итогам которого независимый аудитор предупредил о выявленных «серьезных недостатках» в системе проверки благонадежности клиентов. Кроме того, в московском офисе обнаружили предположительные «зеркальные» сделки, которые проводили небольшой российский брокер в Москве и компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, в Лондоне, пишет агентство со ссылкой на доклад банка. В конце августа менеджмент московского Deutsche Bank принял решение прекратить взаимодействие с обеими компаниями и предложил лондонским коллегам провести полномасштабную проверку, которая могла бы выявить и другие подозрительные сделки, пишет агентство. Лондонский офис Deutsche Bank на это предложение не отреагировал, следует из доклада.

Видео: Телеканал РБК

Deutsche Bank организовал внутреннее расследование только в начале 2015 года, когда операциями в офисе заинтересовались российские власти. Меньше чем за два месяца ревизоры выявили свыше 2 тыс. транзакций, при проведении которых не были соблюдены внутренние процедуры контроля для предотвращения отмывания денег.

Доклад с итогами проверки был подготовлен осенью и передан регуляторам, сообщила агентству представитель Deutsche Bank Рене Калабро. Она отметила, что банк принял меры дисциплинарного воздействия в отношении отдельных лиц и работает над устранением выявленных недостатков. Hellenic Bank отказался от комментариев. Связаться с представителями «Эргоинвеста» не удалось, пишет Bloomberg.

О том, что Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в московском офисе, стало известно летом 2015 года. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что проверяются подозрения о возможном отмывании денег российских клиентов на $6 млрд. В декабре 2015 года источники агентства сообщили, что Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции объемом еще $4 млрд.

В декабре 2015 года Банк России оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом. ЦБ отметил, что Deutsche Bank AG принял меры в отношении допущенных технических нарушений, и наказал виновных сотрудников, и признал немецкий банк жертвой незаконной схемы. На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ​Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уизвелл. Трейдер оспорил законность увольнения в суде, потребовав компенсациию в размере 31 млн руб., но суд отказался удовлетворить иск.